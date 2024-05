Oslavili nejdéle trvající manželství v Německu, dohromady jim je 200 let

Manželský pár z Německa. Osmdesáté výročí svatby není jediným kulatým číslem. Páru je dohromady 200 let. foto: Profimedia.cz

Manželský pár ze západního Německa oslavil 80. výročí svatby. Stal se tak nejdéle sezdaným párem v zemi. Dohromady je manželům přesně 200 let, informovala agentura DPA. Pro Gottfrieda Schmelzera, kterému je 102 let, to byla láska na první pohled. „Od prvního okamžiku jsme si rozuměli,“ řekl ve svém bytě jihozápadně od města Mohuče.