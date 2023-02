Lidovky.cz: Nakolik silné protipalestinské nálady panují u izraelského obyvatelstva? Jak se shodují s nynější vládní rétorikou?

Velká část Izraelců se o Palestince vlastně nijak zvlášť nezajímá – Izraelci i svět je začínají více řešit až v okamžiku, kdy dojde k palestinským teroristickým útokům. Aktuálně míra násilí stoupá, a tak se o nich mluví zase častěji. A to jak negativně, což je charakteristické zejména pro velká izraelská média, tak také platí, že se menší část Izraelců intenzivněji zajímá o to, co Palestincům způsobuje dlouhodobá okupace. Nový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir, jenž byl v minulosti už více než padesátkrát obviněn z porušování zákonů a z politického extremismu, nedávno zakázal v Izraeli vyvěšování palestinských vlajek. Ty se však i tak nadále objevují na protivládních demonstracích.