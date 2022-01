Netanjahuův politický konec je blíž. Expremiéra dohání vyšetřování korupce a zneužívání pravomocí

Podle informací izraelských médií se totiž Netanjahu „velmi brzy“ chystá podepsat dohodu o vině a trestu v kauze obvinění ze zpronevěry a zneužívání pravomocí a dalších závažných trestných činů, kterých se měl dopustit v době, kdy byl izraelským premiérem. Jedná se o několik paralelně šetřených případů, které se táhnou od roku 2017.

Netanjahu měl mimo jiné přijímat drahé dary od vlivných izraelských byznysmenů výměnou za jim příznivou vládní politiku. V jiné větvi „kauzy Netanjahu“ měl zase tehdejší premiér uzavřít tajnou dohodu s vydavatelem jednoho z nejčtenějších izraelských deníků Jedi’ot achronot, jejíž podstatou byl výměnný obchod: premiér měl protlačit v parlamentu legislativu, která by omezila konkurenci zmíněného deníku, a ten měl na oplátku o Netanjahuovi zveřejňovat pochvalné články.

Netanjahu byl oficiálně obviněn v listopadu 2019 a v případě prokázání viny mu hrozí až deset let za mřížemi. Obvinění přišlo v době, kdy se Izrael pod premiérem Netanjahuem nacházel v hluboké politické krizi. Země měla za sebou dvoje nerozhodné volby a politici včetně Netanjahua nebyli schopni se domluvit na životaschopné vládě.

Spor o „morální hanebnost“

Netanjahu, který na základě povolební dohody svých oponentů musel opustit premiérské křeslo teprve v červnu 2021, až do nedávna setrvale popíral jakákoli pochybení a podle svého zvyku nešetřil silnými slovy. Úřad izraelského generálního prokurátora Avichaje Mandelblita, který jeho kauzy dozoroval, označil za „prokurátorskou totalitu“ a obviňoval své politické konkurenty, že se proti němu spolu s vyšetřovateli spikli.

Teď ale expremiér zjevně pochopil, že tahá za kratší konec, a podle deníku The Jerusalem Post i dalších izraelských médií je ochoten jednat s Mandelblitem o dohodě o vině a trestu. Jejím základem by mělo být expremiérovo přiznání se k méně závažným činům zpronevěry a zneužití pravomocí, za něž by přijal trest odnětí svobody na dobu šesti měsíců (ten by si však mohl odpykat buď v domácím vězení, nebo veřejně prospěšnou činností) a zákaz veřejné a politické činnosti na dobu sedmi let.

Korupce, z níž expremiéra vyšetřovatelé rovněž podezřívají, se v dohodě objevit nemá.

Podle izraelské televizní stanice Channel 12 ale věc ještě není úplně jistá. Prokurátor Mandelblit, který Netanjahuovi nedůvěřuje, údajně nechce s expremiérovým týmem zahájit jednání, dokud Netanjahu nebude souhlasit se základními obrysy dohody. Největší spor se prý nyní vede o to, zda dohoda bude obsahovat formulaci o tom, že se expremiér dopustil „morální hanebnosti“ – prokuratura si to klade jako podmínku.

Podle The Jerusalem Post hraje v celé věci důležitou roli bývalý předseda izraelského Nejvyššího soudu Aharon Barak. Ten má pomáhat formulovat dohodu tak, aby se izraelská politika zbavila Netanjahuova stínu jednou provždy (což by u 72letého politika v případě sedmiletého zákazu činnosti bylo de facto splněno), současně však bez exemplárně tvrdého trestu. Ten by totiž s ohledem na nemalý počet Netanjahuových příznivců zcela jistě ještě více rozdělil již tak rozhádanou izraelskou společnost.

Co bude se stávající vládou?

Pokud Netanjahuovy kauzy skutečně v příštích dnech dospějí do finále, je dost možné, že se to rychle odrazí na aktuálním politickém provozu. V Izraeli totiž na základě voleb konaných v březnu 2021 (bylo to čtvrté předčasné hlasování v řadě během dvou let) nyní vládne široká koalice sdružující jak pravicové, tak levicové strany, členem je dokonce i arabská strana Ra’am. Hlavním pojícím tmelem na první pohled nesourodého spojenectví je odpor proti Netanjahuovi – a je otázkou, zda by po definitivním odchodu úhlavního nepřítele ze scény zůstalo ještě něco dalšího, co vládu drží pohromadě.

Spekuluje se zejména o tom, že pravicový Likud, v jehož čele Netanjahu stále stojí, by si po expremiérově uznání viny musel zvolit nové vedení. To by se následně mohlo snáze domluvit s jinými pravicovými či středovými stranami, a stávající kabinet tak svrhnout.

Likud se přitom těší v izraelské společnosti značné podpoře a v loňských volbách získal nejvíce hlasů (24 procent). Na sestavení vládnoucí koalice s Netanjahuem jako premiérem to sice nestačilo, ovšem s novým lídrem v čele strany by to při příštím hlasování mohlo dopadnout jinak.