Při požáru bytu v New Yorku zemřelo 19 lidí, dalších šest desítek se zranilo. Na místě byly stovky hasičů

„Počty jsou strašlivé. Bude to zřejmě jeden z nejhorších požárů v naší době,“ řekl Adams podle deníku The New York Times.

Podle stanice CNN začalo hořet kolem 11:00 místního času (17:00 SEČ) ve druhém a třetím podlaží 19patrové budovy. Podle šéfa hasičů Daniela Nigra záchranáři čelili silnému ohni a velmi hustému kouři. Příčiny vzniku požáru zatím nejsou jasné.

Podle Nigra hasiči našli mnoho obětí a zraněných na schodech. Někteří měli potíže s dýcháním a se srdcem.

Oběti a zraněné nacházeli hasiči prakticky na každém patře. „Dveře bytu, kde požár vypukl, byly otevřené, což způsobilo šíření plamenů,“ popsal Nigro. Asi 25 oken budovy prasklo a z některých vlály ve větru závěsy.

Osmadvacetiletý Wesley Patterson byl jedním z těch, kterým se podařilo uniknout. Jeho přítelkyně zpozorovala z okna plameny v jiném bytě. „Trvalo jen chvíli, než se i ten náš začal plnit kouřem. Snažili jsme se nějak dýchat,“ vypověděl podle deníku The New York Times.

Pokusil se ve třetím patře otevřít okno, ale spálil si ruce o žhavý rám. Až pak začali volat na hasiče. „Nejdřív k nám nemohli, protože pomáhali jiným. Byla to asi nejkrizovější situace, v jaké jsem kdy byl,“ řekl Patterson. Podle svých slov uvažovali o odchodu předními dveřmi, ale tam už bylo plno kouře. Nakonec i je po několika minutách vytáhli hasiči.

Podle městských záznamů je v budově z roku 1972 celkem 120 bytových jednotek.

V USA je to tento týden už druhý požár s velkým počtem obětí. Ve středu ve Filadelfii zahynulo 13 lidí, mezi nimi sedm dětí.