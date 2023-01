Končí éra excentrického a tvrdě pijícího prezidenta, píše New York Times

České prezidentské volby jsou důležité zejména proto, že ukončí éru „excentrického a tvrdě pijícího“ prezidenta, který se často dostával do potyček s českou vládou a evropskými spojenci kvůli snaze o ruské a čínské sbližování. Bez ohledu na to, který z finalistů zvítězí, odchod Miloše Zemana vrátí zahraniční vztahy země na prozápadní cestu, míní list The New York Times.