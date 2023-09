Autobusy stály, lidé se brodili odpadky. New York postihly bleskové záplavy

V noci na pátek spadlo v New Yorku až 130 milimetrů srážek a během dne by podle meteorologů mohlo napršet dalších 180 milimetrů. Některé ulice i rychlostní komunikace na Manhattanu a v Brooklynu se ocitly pod vodou, problémy způsobila voda i v metru.

Polovina linek podzemní dráhy v New Yorku je částečně nebo úplně uzavřená, uvedl deník The New York Times. Do ulic nevyjela ani část autobusů městské dopravy a potíže hlásí i letiště Johna F. Kennedyho a La Guardia, kde kvůli vodě na ranvejích nefunguje terminál A.

Se záplavami se potýkají také města New Jersey a Hoboken. Podle úřadů zatím nejsou hlášeni žádní zranění ani oběti.

Obyvatelé New Yorku se v zaplavené metropoli pohybovali jen s obtížemi. Doprava se zastavila, voda se dostala až nad pneumatiky aut na úseku FDR Drive - hlavní dopravní tepny podél východní části Manhattanu. Někteří řidiči svá vozidla opustili.

Priscilla Fontallio od 11 hodin dopoledne uvízla ve svém autě, které stálo na části dálnice, která nebyla zaplavena, ale nejela. „V životě jsem nic takového neviděla,“ řekla.

Na ulici v jižním Williamsburgu v Brooklynu byli dělníci po kolena ve vodě, když se snažili odčerpat dešťovou kanalizaci, zatímco kolem plavaly kartony a další odpadky.

Město před bouří zkontrolovalo a vyčistilo klíčové kanalizační stoky, zejména v blízkosti stanic metra, ale to bylo jen malou útěchou pro Osmana Gutierreze, který se snažil vyprostit promočené pytle s odpadky a zbytky jídla z kanalizace poblíž synagogy, kde pracuje. „Město musí udělat víc pro úklid ulic,“ řekl. „Je to tu špinavé.“

Když déšť na chvíli ustal, vyšli obyvatelé ze svých domů, aby si prohlédli škody a začali odčerpávat vodu, která dosáhla až k horním dveřím mnoha sklepů. Někteří lidé naskládali bedny od mléka a dřevěná prkna, aby mohli přejít přes zaplavené chodníky, přičemž uprostřed některých ulic bylo vody téměř po pás.

Student střední školy Malachi Clark zíral na zaplavenou křižovatku a nevěděl, jak má postupovat, když se snažil dostat domů do brooklynské čtvrti Bedford-Stuyvesant. Zkoušel jet autobusem, pak vlakem. „Když zastaví autobusy, víte, že je zle,“ řekl. Podle Metropolitního dopravního úřadu byla autobusová doprava vážně narušena po celém městě.

Komisař pro ochranu životního prostředí Rohit T. Aggarwala uvedl, že v brooklynské námořní loděnici spadlo za jedinou hodinu více než 2,5 palce (6 cm) srážek, které zahltily okolní odvodňovací systémy.

Fotografie a videa na sociálních sítích ukazují, jak se voda valí do stanic metra a sklepů. Téměř všechny linky metra byly alespoň částečně přerušeny, přesměrovány nebo jezdily se zpožděním a příměstská železnice Metro-North byla zastavena.

Jessie Lawrenceová se probudila za zvuku deště kapajícího ze stropu jejího bytu ve čtvrtém patře v brooklynské čtvrti Crown Heights. Postavila si misku, aby kapky zachytila, ale zpoza dveří slyšela podivné zvuky. „Otevřela jsem vchodové dveře a voda se valila stále silněji a hlasitěji, lila se do chodby a stékala po schodech,“ uvedla.

Dominic Ramunni, meteorolog z Národní meteorologické služby v New Yorku, uvedl, že páteční déšť přinesla pobřežní bouře, přičemž tlaková níže u východního pobřeží pomohla přinést hlubokou vlhkost z Atlantického oceánu. „Bude to jeden z nejvlhčích dnů za poslední dobu,“ řekl.