Nezaměstnanost v Evropě se podle odhadů může až zdvojnásobit, v ohrožení jsou mladí a malé firmy

Brusel Nezaměstnanost v Evropě by se v příštích měsících mohla kvůli koronavirové krizi téměř zdvojnásobit. V ohrožení by se kvůli škrtům, snižování mezd a pracovních hodin mohlo ocitnout asi 59 milionů pracovních míst. Odhadují to analytici poradenské společnosti McKinsey.

McKinsey se domnívá, že by se míra nezaměstnanosti ve 27 zemích unie letos mohla vystoupit na 7,6 procenta z únorové hodnoty 6,5 procenta, což bylo dosavadní minimum. Na úroveň před krizí by se vrátila v posledním kvartálu příštího roku. V nejhorším scénáři ale společnost odhaduje, že se míra nezaměstnanosti příští rok vyšplhá na 11,2 procenta a na úroveň roku 2019 se nevrátí dříve než v roce 2024.

Národní ekonomická rada vlády: Jak zvládnout ekonomické dopady krize Dopad krize se podle analytiků McKinsey bude lišit podle jednotlivých demografických skupin a průmyslových odvětví. Polovinu všech ohrožených pracovních míst tvoří zaměstnání v zákaznickém servisu a prodeji, ve stravovacích službách a na stavbách. Nejohroženější budou mladí zaměstnanci, lidé s nižší kvalifikací a zaměstnanci malých a středních firem, uvádí McKinsey s odkazem na data evropského statistického úřadu Eurostat. „Ztráta těchto pracovních míst by byla nejen tragédií na individuální úrovni, ale byla by také velmi bolestivá z ekonomického hlediska,“ uvádějí analytici McKinsey. V této souvislosti také varovali před možným růstem sociální nerovnosti. Mezinárodní měnový fond (MMF) odhaduje, že ekonomika zemí platících eurem letos klesne o 7,5 procenta. Někteří ekonomové se obávají, že v zemích jižní Evropy by pokles mohl činit přes deset procent. Zaměstnanost ve Španělsku, Portugalsku a Řecku se přitom ještě ani nevrátila na úroveň, kde byla před globální finanční krizí, tedy před rokem 2009. Spolu s Itálií mají tyto státy rozsáhlý turistický sektor a poměrně velký počet malých a středních firem, což činí pracovní trh těchto zemí obzvlášť zranitelným, poznamenává list Financial Times.