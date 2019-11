Nezávislost svého regionu si podle průzkumu přeje stále méně Katalánců

Barcelona Nezávislost Katalánska si podle posledního průzkumu veřejného mínění, o němž v pátek informovala místní média, přeje 41,9 procenta Katalánců. Jde o nejnižší podporu odtržení tohoto autonomního regionu od Španělska od července 2017, uvedl deník El País. Průzkum ale prováděl institut katalánské vlády ještě před říjnovým vynesením rozsudku španělského nejvyššího soudu nad katalánskými politiky uvězněnými kvůli neústavnímu referendu o nezávislosti z roku 2017.

Zatímco před několika lety byl rozdíl mezi separatisty a odpůrci nezávislosti mezi Katalánci jen malý, nyní se od sebe čísla vzdalují. V červenci si nezávislost přálo 44 procent Katalánců a na přelomu září a října už jen 41,9. Proti bylo letos v létě 48,3 procenta dotázaných a v posledním průzkumu odtržení od Španělska odmítlo 48,8 procenta.



Většina Katalánců je ale stále nespokojena s mírou autonomie, zhruba 59 procent odpovědělo, že je nedostatečná, a jen 25 procent Katalánců si myslí, že je dostačující.

Průzkum se uskutečnil mezi 16. zářím a 7. říjnem, skončil tedy týden předtím, než španělský nejvyšší soud vynesl tresty od devíti do 13 let nad devíti katalánskými politiky za referendum o nezávislosti. Podle deníku La Vanguardia by se na dalším průzkumu mohl právě tento verdikt odrazit, stejně jako by dotazované mohly ovlivnit demonstrace, které po rozsudcích v regionu vypukly.

Demonstrace v Katalánsku byly většinou pokojné. V prvním týdnu je však provázely i násilnosti radikálů, kteří házeli na policisty kameny a zapalovali v Barceloně kontejnery. Některé skupiny také blokovaly silnice v Katalánsku a tento týden i dálnice u dvou hraničních přechodů s Francií.