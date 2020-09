Nezletilé migranty z tábora Moria si rozdělí deset zemí EU. Nejvíce jich přijmou Německo s Francií

Berlín/Praha Čtyři sta nezletilých migrantů z řeckého uprchlického tábora Moria, který tento týden zničil požár, si mezi sebe rozdělí deset zemí Evropské unie. Uvedl to v pátek německý ministr vnitra Horst Seehofer. Německo podle něj ještě jedná s dalšími unijními státy, které by se mohly k přesidlovacímu projektu připojit, informovala agentura DPA.

„Naše kontakty s členskými zeměmi Evropské unie vedly k tomu, že se na transferu bude podílet deset členských zemí,“ uvedl Seehofer. „Vedeme jednaní i s dalšími,“ dodal.



Většinu ze 400 nezletilých migrantů, které chtějí země z Morie převézt, přijmou Německo a Francie. Každá z těchto zemí by měla poskytnout útočiště 100 až 150 migrantů. Zbylých osm zemí EU si jich tak rozdělí asi 100 až 200.

Český premiér Andrej Babiš v pátek před odletem na summit předsedů vlád zemí visegrádské čtyřky (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) do Polska uvedl, že takovou aktuální informaci nemá. „Určitě to probereme i dneska na V4, budeme to řešit na Evropské radě,“ poznamenal. „Ale zeptám se, jestli kolegové z vlády dostali nějaký požadavek nebo jak se k tomu staví,“ dodal Babiš.

Čtyři stovky nezletilých migrantů bez doprovodu dospělých, kterých se projekt přesídlení týká, jsou podle agentury AFP již v pevninské části Řecka.

Zatím není jasné, o kterých osmi dalších zemích Seehofer mluvil. Agentura AFP se zmiňuje o Nizozemsku, podle agentury ANSA podporu projektu vyjádřil také italský premiér Giuseppe Conte.

Tábor Moria na ostrově Lesbos zachvátily plameny nejprve v noci na středu. Podle ministra pro migraci Notise Mitarakise požár založili sami obyvatelé kvůli karanténním požadavkům. Ve středu večer vypukl další požár, který se podařilo hasičům uhasit, ale zničil i to, co z tábora zůstalo po předchozím ohni. I druhý z požárů byl podle řeckých úřadů založen úmyslně.

Tábor byl domovem více než 12 000 lidí z Blízkého východu, Afriky a Asie, kteří uprchli kvůli chudobě a konfliktům ve svých domovských zemích. Kapacitu měl jen pro něco přes 2750 osob a humanitární organizace dlouhodobě upozorňovaly na mizerné podmínky, v jakých tam migranti žijí.