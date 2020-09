Na Lesbu začala po požáru tábora Moria evakuace dětí. Nejdříve poletí děti, které byly v táboře bez doprovodu

Atény První skupina nezletilých obyvatel uprchlického tábora Moria, který ve středu zničil rozsáhlý požár, nastoupila do letadla a bude evakuována z ostrova Lesbos do Soluně. Oznámila to ve čtvrtek řecká televize ERT, podle níž jde o 165 dětí a dospívajících, kteří byli v táboře bez doprovodu. Dalších 240 bude evakuováno později.

Tábor zachvátily plameny v noci na středu a podle ministra pro migraci Notise Mitarakise požár založili sami obyvatelé kvůli karanténním požadavkům. Tábor byl domovem více než 12 000 lidí. Financování evakuace nezletilých bez doprovodu už ve středu přislíbila Evropská komise.

Řecko varuje před výpady Turecka, podle něj hrozí válečný konflikt. V reakci posílí svou armádu Ve středu večer vypukl další požár, který se už podařilo hasičům uhasit, avšak podle televize zničil to, co z tábora zůstalo po předchozím ohni. Noc strávily tisíce uprchlíků venku v blízkosti tábora a policie zabránila slzným plynem několika mladíkům dostat se do města Mytilini, střediska ostrova Lesbos. Několik uprchlíků na policisty útočilo kamením. V táboře se před požárem u 35 lidí potvrdila nákaza koronavirem a stále panuje obava, že se virus na ostrově začne nekontrolovatelně šířit. Podle agentury DPA se 35 nakažených ještě před požárem ukrylo a mohou nakazit mnoho dalších osob. Policii se zatím podařilo dopadnout z této skupiny pouze osm lidí. Řecko od pondělí obnovuje turistickou sezonu, přiletět lze do Atén nebo Soluně Ve čtvrtek by měl k ostrovu dorazit trajekt, který může přijmout až 1000 uprchlíků. Ostatní pak mají v příštích dnech vzít na palubu dvě lodi řeckého námořnictva.