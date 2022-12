Armáda v Nigérii roky tajně prováděla potraty ženám, jež znásilnili islamisté

Ženy a dívky, kterým armáda podle Reuters často bez jejich svolení a vědomí potrat provedla, se nacházely v různých fázích těhotenství, od prvních týdnů až po osm měsíců. Nejmladším dívkám bylo dvanáct let. Agentura vychází z rozhovorů s třiatřiceti ženami a dívkami, které tvrdí, že potrat během pobytu u nigerijské armády podstoupily. Přitom jen jedna z nich s interrupcí souhlasila.

Novináři také mluvili s civilními pracovníky a bezpečnostním personálem, včetně vojáků, kteří byli do programu zapojeni. Dokumenty armády a civilní nemocnice, které agentura prostudovala, obsahují záznamy o tisících potratů.

Dvacetiletá Bintu Ibráhímová, kterou vojáci zadrželi se skupinou dalších žen, jež od islamistických povstalců uprchly, si vybavuje, jak jí a dalším ženám vojáci bez jejich svolení podali dvě injekce. Pak přišla bolest a krvácení a Ibráhímová si uvědomila, že šlo o potrat. Vojáci ženám, které protestovaly a chtěly vědět, proč jim byl potrat proveden, vyhrožovali zabitím. „Kdyby mi dítě nechali, chtěla bych ho,“ uvedla Ibráhímová.

Čtyři vojáci a dva bezpečnostní pracovníci uvedli, že byli očitými svědky několika úmrtí žen, které podání potratové injekce nepřežily. „Vím, že je to proti lidskosti a proti Bohu,“ řekl jeden muslimský voják, podle nějž se kopání hrobů pro těla zesnulých žen stalo časem rutinou. „V mém náboženství to není povolené. Cítím se kvůli tomu velmi špatně. Ale nemohl jsem s tím nic dělat, byly to rozkazy,“ dodal.

Program byl podle části přítomného zdravotního personálu „pro dobro společnosti“. Plody žen, které s islamistickými povstalci otěhotněly, označil jeden zdravotní pracovník jako „nemocné od chvíle početí“ a tvrdil, že by se lidé proti narozenému dítěti teroristů obrátili zády.

Pokud jen cekneš, zbijeme tě

Fati strávila v zajetí povstalci více než rok. Násilím ji provdali, opakovaně bili a znásilňovali. Dívka následně otěhotněla. Po osvobození nigerijskou armádou uvedla, že byla vojákům zprvu nesmírně vděčná. Přibližně po týdnu pobytu u armády dostala bez bližších informací injekce a prášky, které jí vyvolaly potrat. Poté, co ze sebe smyla krev, ji vojáci varovali: „Pokud o tom budeš s někým mluvit, pořádně tě zbijeme.“

Podle zjištění agentury Reuters fungoval potratový program nigerijské armády přinejmenším do listopadu minulého roku a byl důkladně promyšlený. Těhotné bývalé zajatkyně ozbrojených skupin byly pravidelně převáženy nákladními auty s ozbrojenou ostrahou do nejméně pěti kasáren a pěti nemocnic na severovýchodě země.

Nebylo možné určit, kolik žen přišlo po téměř deseti letech programu při potratech o život. Podle mezinárodních právních expertů by se nucené potraty mohly považovat za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti.

Armádní úředníci informace agentury Reuters popřeli a uvedli, že by bylo nemožné skrýt existenci potratového programu před množstvím mezinárodních a místních skupin zapojených do humanitární práce v regionu.

Nigerijská armáda bojuje s islamistickými skupinami na severovýchodě země posledních třináct let. Jednou z nich je Boko Haram, což znamená „západní výuka je zakázaná“, která začala bojovat v roce 2009 na severu Nigérie s cílem ustavit stát spravovaný podle islámského práva šaría.

Podle odhadů OSN si boje dosud vyžádaly životy skoro 350 tisíc lidí a miliony lidí připravily o domov. Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) do letošního srpna v Nigérii zaznamenal přes 25 tisíc pohřešovaných lidí v důsledku konfliktu a upozornil, že tento údaj je „jen špičkou ledovce“.