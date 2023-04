Nizozemsko zavede eutanazii u dětí, vláda to považuje za alternativu vůči utrpení

„Ukončení života v takových případech je jedinou rozumnou alternativou k nesnesitelnému a beznadějnému utrpení dítěte,“ uvedla vláda v prohlášení.

Nizozemsko bylo v roce 2012 první zemí na světě, která za přísných podmínek povolila eutanazii. Všechny případy musí být hlášeny lékařským kontrolním komisím. Podle současných předpisů mohou eutanazii podstupovat nevyléčitelně nemocné děti do jednoho roku života a pak děti starší 12 let. Ze statistik lékařských kontrolních komisí vyplývá, že za loňský rok byl hlášen jeden případ eutanazie pacienta z věkové skupiny od 12 do 16 let.

Nizozemsko nebude první zemí, která umožní lékařsky asistovanou smrt u všech věkových skupin nevyléčitelně nemocných dětí. Od roku 2014 ji umožňuje Belgie.