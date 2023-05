Čínská stezka vábí i děsí. Státy kvůli ní padají do dluhové pasti

Psal se rok 2013, když čínský prezident Si Ťin-pching přišel s pompézním plánem na investice ve výši až osmi bilionů dolarů po celém světě do konce roku 2049. Do jeho projektu nazývaného One Belt, One Road (OBOR) či nová hedvábná stezka se v různých formách zapojilo zhruba 150 zemí a dle serveru Modern Diplomacy dnes ovlivňuje přes 60 procent celosvětové ekonomické produkce.

Tématem má iniciativa být i na aktuálním summitu v čínském Si-anu, kde budou Siho hosty prezidenti Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu.