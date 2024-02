Pád maďarské prezidentky Novákové. Tlačil na ní biskup, pro kterého by prý Kati udělala cokoli

Sobotní rezignace maďarské prezidentky Katalin Novákové vyvolává stále řadu dohadů. Politička se rozhodla opustit nejvyšší úřad v zemi po necelých dvou letech. Důvodem byla negativní odezva na milost, již před rokem udělila. Pardon 46leté prezidentky se týkal muže odsouzeného za to, že kryl zneužívání dětí v dětském domově v Bicske západně od Budapešti.

Pachatel vlastního zneužívání, ředitel zařízení János V., si za to odpykává několikaletý trest. Jeho zástupci Endremu K., který mimo jiné vyvíjel na děti nátlak, aby mlčely, vyměřil soud trest ve výši tří let a čtyř měsíců. Protože informace o milostech byly anonymizované, dlouho se o nich nevědělo. Jakmile se však minulý týden objevila zvěst o milosti pro Endreho K., vyvolalo to v Maďarsku bouři nevole. Před sídlem hlavy státu se konala řada demonstrací.