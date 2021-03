‚Novou‘ slovenskou vládu sestaví Heger. Téměř všichni ministři, kteří nedávno odešli, se do ní opět vrátí

BRATISLAVA/PRAHA Dlouhotrvající krize slovenské vlády se zřejmě definitivně chýlí ke konci. V úterý by měla prezidentka Zuzana Čaputová pověřit dosavadního ministra financí Eduarda Hegera sestavením nové vlády.

Její členy nebude muset budoucí premiér hledat příliš dlouho. Všichni současní ministři mají pokračovat, a do kabinetu se dokonce vrátí i tři zástupci liberální strany Sloboda a solidarita (SaS), kteří v průběhu minulého týdne podali demisi na protest proti dosavadnímu předsedovi vlády Igoru Matovičovi.

Heger v pondělí donesl do prezidentského paláce seznam s podpisy všech koaličních poslanců. Tím stvrdil připravenost dosavadních čtyř stran pokračovat ve vládní spolupráci. Slovenská prezidentka vládní krizi, která se začátkem března rozhořela okolo nákupu ruské vakcíny Sputnik V, původně příliš nekomentovala.

Teprve minulý týden, když přijímala demisi již čtvrtého ministra během několika dní, vyzvala premiéra Igora Matoviče, aby v zájmu rychlého ukončení krize odstoupil.

Matovič, který se svým hnutím Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) vyhrál loňské parlamentní volby, svůj odchod z čela vlády podmiňoval tím, že bude členem i příštího kabinetu. Původně se spekulovalo, že mu jde o nově vytvořenou pozici vicepremiéra pro boj s korupcí. Nakonec si ale Matovič prohodí křeslo s Hegerem, takže po něm převezme vedení ministerstva financí.

Načasování svého oznámení z nedělního večera dával Matovič do souvislosti s Květnou nedělí, která v rámci křesťanství zahajuje období Velikonoc. „V předvečer Svatého týdne, který slavíme jako symbol utrpení, oběti a odpuštění, jsem se rozhodl udělat gesto odpuštění vůči lidem, kteří v politice žádali můj odchod z čela vlády,“ uvedl Matovič doslova.

Původně totiž podmiňoval udržení koalice odchodem klíčových osobností dvou menších vládních stran nejenom z vlády, ale i z významných pozic v parlamentu. Vedle vicepremiéra Richarda Sulíka (SaS) a ministryně spravedlnosti Márie Kolíkové (Za ľudí) Matovič chtěl, aby v čele parlamentního zdravotního výboru skončila i politička SaS Jana Bittó Cigániková a poslanec Za ľudí Juraj Šeliga opustil křeslo jednoho z místopředsedů Národní rady. Matovič od toho nakonec upustil.

„Nebudeme se vracet do minulosti, budeme se dívat dopředu,“ uvedl posléze šéf SaS Sulík. Právě mezi ním a Matovičem se v minulých týdnech odehrály největší spory, kvůli nimž byla slovenská vláda na pokraji konce.

Opoziční strana Smer – sociálna demokracia vyzvala ústy svého předsedy, bývalého premiéra Roberta Fica, prezidentku, aby zabránila Matovičově jmenování ministrem financí. Fico to odůvodnil tím, že na nové pozici prý bude mít expremiér ještě větší moc než dosud. „Jestli prezidentka toto podepíše, tak je to hanba na tisíc let. Nevzdělaný, jazykově nezdatný, nepřipravený daňový podvodník bude ministrem financí,“ citovala Fica tisková agentura TASR.



Očekává se, že v nové vládě už bude obsazeno i křeslo ministra zdravotnictví, uvolněné odchodem Marka Krajčího. Ten odstoupil pod tlakem koaličních partnerů, kteří mu vyčítali aktivní roli, jakou sehrál pří nákupu ruské vakcíny Sputnik V. Kromě toho ale čelil i kritice, jak si Slovensko v minulých týdnech počínalo při zvládání koronavirové pandemie.

Jak včera uvedl server Aktuality.sk, měl by se novým ministrem stát nepolitik, a to sice generál Vladimír Lengvarský, současný ředitel slovenské Ústřední vojenské nemocnice v Ružomberku.