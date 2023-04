Půl na půl. Vláda Nového Zélandu má poprvé stejné zastoupení mužů a žen

„Znamená to, že vláda lépe odráží populaci. Myslím si, že je to dobrý milník,“ uvedl Hipkins. Dodal, že přestože jej rovné zastoupení těší, ve výběru Primeové to nehrálo roli.

Za vlády předchozí premiérky Jacindy Ardenové, která z funkce nečekaně odstoupila letos v lednu, si Novozélanďané v roce 2020 zvolili doposud nejrozmanitější parlament v historii země.

Přibylo v něm více žen a zástupců maorské populace. Deset procent parlamentu se rovněž identifikuje jako LGBTQ+, včetně ministra financí Granta Robertsona.

Ve volbách z roku 2020 se do 120členné sněmovny dostalo 25 maorských poslanců a poslankyň, devět procent křesel obsadili lidé tichomořského původu a dalších devět procent patřilo poslancům mimo jiné čínského, eritrejského, mexického nebo srílanského původu.