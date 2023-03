Plynovod Nord Stream poškodila proukrajinská skupina, naznačují důkazy z USA

Představitelé USA disponují informacemi, které naznačují, že za útokem na plynovod Nord Stream stojí proukrajinská skupina. Píše to americký list The New York Times. Nejsou však žádné důkazy, že by do operace byl zapojen či o ní věděl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jeho vojenští velitelé nebo že by skupina jednala na pokyn ukrajinských vládních činitelů.