Vlastnil Ferrari a nosil tašky plné peněz. Falešný saúdský princ okrádal lidi přes 30 let

MIAMI/PRAHA Již od té doby, co byl chlapec, soupeřil se svými královskými bratry ve hře, kdo dokáže utratit nejvíce peněz, tvrdil rád všem kolem Chalíd. A bezpochyby vyhrával. Jako syn vládce Saudské Arábie, Jeho Výsost princ saúdský, vyjednával naposledy loni o koupi třiceti procent luxusního hotelu Fontainebleau na Miami Beach a prodával předběžný přístup k privatizaci saudskoarabské ropné společnosti Aramco.

Vlastnil Rolls-Royce i Ferrari s diplomatickými poznávacími značkami. Při jednáních jej zastupoval britský právník Carl Williamson. Všechno tak bylo až do listopadu loňského roku.



„Nemůžete mě zadržet, jsem diplomat, mám imunitu,“ křičel na policisty na americkém letišti Sultán Bin Chalíd al-Saud. Ukázalo se totiž, že se ve skutečnosti jmenuje Anthony Gignac. Že je princem ze Saúdské Arábie předstíral v USA přes třicet let.

Anthony Gignac se narodil jako José Enrique Moreno v Kolumbii v roce 1970. Byl sirotek. Jako sedmiletého jej adoptovali Jim Gignac a Nancy Fitzgeraldová, kteří bydleli v americkém státě Michigan. Od dětství si vymýšlel historky o své biologické rodině a již v sedmnácti letech poprvé předstíral, že je synem saúdského panovníka, aby se mohl svézt v limuzíně.

Poprvé byl zatčen v roce 1987. Utekl do Los Angeles a po několika měsících ho místní úřady vinily z podvodu. Předstíral totiž, že je saúdským princem a podvedl hotely i autopůjčovny. Celkem měl spáchat škodu za více než 190 tisíc korun.

Získal kartu skutečného prince

V devadesátých letech se několikrát dostal do vězení a odseděl si více než dva roky. Díky podvodům s kreditními kartami si však přišel na statisíce dolarů a žádný z pobytů ve vězení jej rozhodně nenapravil.



Po jednom zatčení v Miami zavolal místním právníkům, aby za něj zaplatili kauci v přepočtu ve výši jednoho milionu korun. Prý jim to zaplatí jeho otec král. Právníci za něj zaplatili a čekali na platbu, která však nepřicházela, a tak se rozhodli, že mladíka vrátí zpět do vězení. Gignaca tehdy napadla spásná myšlenka. Donutil muže zastavit auto a vešel do pobočky banky American Express, kde předstíral dál, že je princ, který ztratil kartu.

Na pobočce mu řekli, že pokud dokáže sdělit, jaké poslední dvě platby provedl, vydají mu kopii. Gignacovi se podařilo je uhodnout a odešel s kopií platinové karty skutečného saúdského prince s kreditem na 200 milionů dolarů.

Po dalším zatčení o několik měsíců později a mnoha utracených tisíců dolarů se přiznal, že uplatil zaměstnance, aby mu řekli správné odpovědi. Ve vězení strávil několik měsíců. Vyšetřovatelé zjistili, že disponoval dokonce i dokumenty ze saúdskoarabské ambasády, které používal pro své účely.

Později pak přešel k větším podvodům a z podnikatelů dokázal vytáhnout i miliony dolarů. Nosil s sebou tašky Luis Vuitton plné peněz, šeky a věšel na sebe nespočet šperků. Dokonce prý vlastnil i devítikarátový prsten. Nejvíce však miloval svou čivavu Foxy, kterou neustále dával na Instagram.

Ve spojení s britským právníkem Carlem Williamsonem, který byl podle známých „králem výmyslů“, se Gignacovi podařilo oblafnout řadu miliardářů i podnikatelů. Koupil velké sídlo v Miami na ostrově Fisher Island, kde má mimo jiné dům i televizní hvězda Oprah Winfreyová.

Zradilo jej vepřové

Koupil si luxusní vozidla a měl na nich diplomatické poznávací značky. Ty pořídil falešné v internetové aukční síni e-bay. Nakonec se rozhodl, že získá peníze i z miliardáře Jeffreyho Soffera, který vlastnil obrovský luxusní hotel v Miami.

Údajný princ se nabídl, že by koupil třetinu hotelu. Gignac podle vyšetřovatelů však vůbec neměl v plánu koupit ani část rezortu, chtěl ale během „námluv“ před nákupem z Soffera vytáhnout co nejvíce peněz. Nakonec od něj získal dary v hodnotě asi 50 tisíc dolarů, tedy více než milionu korun.

Miliardáři se však po několika týdnech zdálo na saúdském princi něco podezřelého... Prozradil se definitivně v momentě, kdy si v luxusní restauraci, kam jej Soffer pozval, Gignac objednal italské proscuitto – sušenou vepřovou šunku. Tu by totiž jako správný muslim nikdy neměl jíst. Soffer si nechal „prince“ prověřit a nakonec uvědomil policii, která Gignota loni v listopadu zatkla. V nadcházejících týdnech by se měl sedmačtyřicetiletý Gignac obhajovat před porotou. Jeho obchodní partner Williamson mezitím spáchal sebevraždu. Podle rodiny prý neznal pravdu o Gignacovi a neunesl selhání.