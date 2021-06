‚Oněměl jsem úžasem.‘ Propuštění mafiána Bruscy vyvolává v Itálii vášně, padají i návrhy na změnu zákona

PALERMO/PRAHA Jeden z nejhorších mafiánských zabijáků vyšel před pár dny na svobodu poté, co si odpykal téměř 26 let za mřížemi. Mnozí protestují, podle řady soudců je ale zákon o nižších trestech pro spolupracující zločince i tak správný.

Těsně před šestou hodinou večerní dne 23. května 1992 se na dálnici spojující letiště v Palermu s centrem města ozvala ohlušující detonace a zdemolovala automobily, které tudy právě projížděly. V jednom z nich seděl prokurátor Giovanni Falcone, přezdívaný „lovec mafiánů“, s manželkou. Oba zemřeli o pár hodin později v nemocnici, o život přišli tři další lidé.



Jak se později ukázalo, spektakulární atentát zosnoval a provedl Giovanni Brusca, jeden z nejnelítostnějších mafiosi, jako odplatu za to, že Falcone v rámci obřího protimafiánského tažení dostal do vězení stovky jeho „kolegů“.

Brusca byl čtyři roky po likvidaci Falconeho zatčen a odsouzen. Díky tomu, že po zadržení začal spolupracovat s policií a jeho výpovědi pomohly usvědčit řadu dalších mafiánů, dostal mírnější trest „jen“ 26 roků a před několika dny nyní čtyřiašedesátiletého muže v souladu se zákonem propustili na svobodu.

„Pětadvacet let je málo“

Bruscovo propuštění vyvolalo v Itálii nebývalé pozdvižení proto, že dotyčný patřil i na drsné poměry sicilské Mafie mezi mimořádně kruté jedince. Svědčí o tom jeho vlastní vyjádření, o které se podělil s vyšetřovateli poté, co se rozhodl spolupracovat: „Jsem zvíře. Zabil jsem nejméně 150 lidí, bylo jich tolik, že si ani nepamatuji jejich jména.“

Mezi zvlášť odporné činy s Bruscovou účastí patřil případ syna jiného mafiána Santina Di Mattea. Ten se v době, kdy Brusca byl ještě na svobodě, rozhodl vypovídat proti mafii a Brusca nechal jeho jedenáctiletého syna jako výstrahu unést, mučit a nakonec uškrtit. Hochovo tělo pak rozpustili v kyselině.

Zejména z pravé strany italského politického spektra se nyní ozývají hlasité požadavky, aby zákon, který výměnou za spolupráci s policií nakonec umožňuje vyjít na svobodu i takovým jedincům, jako je Brusca, byl změněn. „Když se ke mně dostala zpráva, že Giovanni Brusca je volný, oněměl jsem úžasem. (…) Pokud je zákon zjevně špatný, musíme jej změnit,“ řekl na margo Bruscovy kauzy prezident sicilské regionální vlády Nello Musumeci.

Přisadil si i Matteo Salvini, šéf protiimigrační krajně pravicové strany Lega (Liga), podle něhož „toto není spravedlnost, kterou Italové zasluhují“. A Giorgia Meloniová, předsedkyně další krajně pravicové strany Bratři Itálie (FdI), řekla: „Pětadvacet let vězení pro takové lidi je prostě málo“.

Justice zákon hájí

Prokurátoři a soudci jsou ale vesměs jiného názoru a za zákonem o spolupracujících zločincích vesměs stojí. O prosazení této normy se lvím podílem zasadil právě Bruscou zavražděný prokurátor Falcone, který pochopil, že klíčem k úspěšnému boji s mafií je narušení jejích vnitřních struktur – mimo jiné díky příslibu nižších trestů pro ty, kdo se rozhodnou porušit posvátný „zákon mlčení“.

Díky spolupracujícím mafiánům se zejména v 90. letech minulého století podařilo pochytat a odsoudit stovky členů této kriminální organizace včetně jejích šéfů.

Zástupci justice odmítají i argument, že mnozí mafiánští zločinci se nakonec rozhodli spolupracovat ne proto, že by nahlédli zlo vlastních činů, ale výhradně kvůli tomu, aby v bezvýchodné situaci měli naději dostat se někdy z vězení. „My nesoudíme svědomí těch lidí, nezkoumáme, zda jsou jejich výpovědi upřímné, to je jiná věc. Postupujeme podle práva,“ řekl podle listu La Stampa před pár dny prezident sicilské antimafiánské komise Claudio Fava.

Favova otce, který byl novinářem, zabili v roce 1984 právě mafiáni. „Člověk, který zavraždil mého tátu, se dostal z vězení už rok poté, co promluvil. Já na jeho adresu samozřejmě nemohu mít dobrého slova, ale na druhou stranu – on nám pomohl usvědčit desítky dalších gangsterů, kteří by jinak páchali zločiny dál,“ nabízí po letech pragmatický přístup Fava.

Podobného názoru je i Maria Falconeová, sestra zavražděného prokurátora, který je dnes na Sicílii považován za hrdinu protimafiánského boje. „Za to, že mafie je dnes na Sicílii o mnoho slabší než dříve, vděčíme mému bratrovi a zákonu, který prosadil. Kdybychom jej teď měli zrušit, posunulo by to hodiny o třicet let nazpět,“ míní Falconeová.