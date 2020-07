Italská mafie profituje na pandemii. Místo prodeje drog poskytuje půjčky, říká expert

PRAHA Koronavirová krize otevřela italským mafiánským strukturám nové příležitosti, říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Maurizio Catino, profesor sociologie z Milána. Zločinci podle něj do velké míry ustoupili od násilí a v nových rolích čile spolupracují s experty i úředníky.

Lidovky.cz: V průběhu posledního čtvrtroku jsme viděli řadu náznaků, že koronavirová krize pomohla mafiánským bossům k „velkému návratu“, zejména na jihu Itálie. Je to podle vaší zkušenosti pravda, nebo jen lidé z vyděšení přehánějí?

Přehnané je to jen z části. Některé druhy činností, kterým se organizovaný zločin věnoval, byly naopak utlumeny kvůli omezení pohybu a nutnosti zachovávat sociální distanc. Příkladem je prodej a distribuce drog či vymáhání výpalného, tzv. pizzo.

MAURIZIO CATINO ■ Profesor sociologie na univerzitě v Miláně-Bicocci ■ Dlouhodobě se zabývá rolí „neformálních struktur“ v italské ekonomice ■ Publikoval mnoho odborných článků a několik samostatných publikací, mezi nimi Mafia Organizations: The Visible Hand of Criminal Enterprise

Na druhé straně se kriminálníkům otevřely nové možnosti. Mafiánské organizace mohou nově uspokojovat „poptávku“ od lidí, kteří se náhle octli v nouzi – třeba tím, že jim půjčí peníze. Mafiáni mají hotovosti dostatek a pro obchodníky či další podnikatele, kterým náhle kvůli koronakrizi došly peníze, mohou půjčky od nich vypadat lákavě.

Samozřejmě že to není zadarmo či bez rizika. Pokud např. v takové situaci zadlužený obchodník přestane být schopen mafiánům splácet, riskuje, že noví „partneři“ nakonec převezmou jeho byznys.

Dále existuje nebezpečí, že mafiáni se dostanou k veřejným penězům určeným pro zmírnění koronavirové krize. Je proto mimořádně důležité, aby úřady podrobně dohlížely na to, ke komu se finanční pomoc státu vlastně dostává. To samé se týká dohledu nad podezřele rychlými vlastnickými změnami či podivnými finančními operacemi.

Lidovky.cz: Je to v první řadě chudoba, co mafii nahrává? Například tím, že lidé v nouzi dostanou od mafiánů finanční půjčku výměnou za budoucí politickou podporu ve volbách?

Do značné míry ano. Nezapomínejme ale na to, že snaha o sociální konsenzus patří k důležitým znakům mafiánských organizací. V posledních týdnech jsme dokonce zaznamenali příklady toho, že mafiáni na čas ustoupili od „výpalného“ – prostě pochopili, že už není kde brát – a místo toho rozdávali jídlo lidem, kteří se octli úplně na dně. Třeba v Palermu rozvážel krabice s potravinami samotný šéf tamější Cosy nostry (sicilská zločinecká organizace mafiánského typu – pozn. red.) a podobně se chovala i Camorra (neapolská zločinecká organizace mafiánského typu – pozn. red.).

Tento druh „kriminální sociální pomoci“ samozřejmě zvyšuje prestiž dárců, zejména pokud taková pomoc přijde dřív než podpora od státu. Jinak řečeno, mafiánské struktury suplují pro ty nejzranitelnější sociální skupiny státní sféru, což také ukazuje na sílu jejich pozice.

Úplná novinka to ale není, něco podobného jsme viděli už v Chicagu za krize ve 30. letech.

A pak tu máme nezaměstnanost – ta teď určitě poroste, zejména na italském jihu. Pokud úřady rychle nezasáhnou, aby nově nezaměstnané udrželi nad vodou, budeme tu mít mnoho zranitelných a zoufalých lidí, mezi nimiž si mafiáni budou moci snadno vybírat nové rekruty.

Lidovky.cz: V posledních letech řada organizovaných zločineckých skupin v Itálii opouštěla čistě kriminální aktivity, jako je prodej drog či prostituce, a přesunula se k složitějším a hůře vystopovatelným činnostem, jako je např. zneužívání evropských dotací. Čemu se italští mafiosi teď vlastně hlavně věnují?

Prodej drog je pro některé kriminální struktury stále zásadní, příkladem je ’Ndrangheta (zločinecká organizace mafiánského typu působící v Kalábrii – pozn. red.). Je ale pravda, že vedle toho se mafiosi čím dál tím více věnují zdánlivě legálnímu podnikání, pomocí něhož reinvestují a „perou“ peníze a kapitál nabytý kriminální cestou. Příkladem je stavebnictví, doprava, cateringové služby či třeba zdravotnictví.

Vedle tohoto posunu k legálním činnostem sledujeme zřetelný ústup od používání násilí. Počty mafiánských vražd v posledních letech výrazně klesly. Vezmeme-li v potaz začátek tohoto století, tak v případě Cosy nostry se za jediné desetiletí snížil počet jimi spáchaných vražd o více než tři čtvrtiny a také u Camorry a ’Ndranghety je tento trend zřetelný. Za posledních patnáct let se nestalo ani jednou, aby mafiáni zavraždili někoho opravdu významného z řad nepohodlných politiků, soudců či novinářů.

Lidovky.cz: Jsou mafie a její aktivity čistě problémem jižní Itálie, nebo jejich vliv zasahuje i do ostatních částí země?

Zločinecké organizace mafiánského typu jako Cosa nostra, ’Ndrangheta či Camorra sice vyšly z italského jihu, ale již před desetiletími se usadily prakticky ve všech italských regionech. Jejich „pobočky“ dnes najdeme i v řadě dalších států, od Německa či Švýcarska přes Španělsko až po USA či Austrálii.

Z dlouhodobého pohledu patří mezi nejúspěšnější ’Ndrangheta: ta vyvinula vlastní obchodní model, který zdárně aplikují v dalších oblastech, a dnes jsou největší a nejsilnější. Z toho, co víme, se zdá, že v mnoha nových regionech, hlavně na severu Itálie, se ’Ndrangheta nesetkala s výraznější opozicí ze strany místních podnikatelů, politiků či úředníků. Naopak, mnohde v přicházejících mafiánech viděli zkušené „obchodní partnery“.

A ten vztah je oboustranně výhodný. Tím, že se mafiáni posunuli od drog, prostituce apod. ke složitějšímu „podnikání“, potřebují externí profesionály typu daňových poradců, konzultantů, právníků a podobně. Jenže to už jsou činnosti, jež z vlastních řad nedokážou obsloužit jednoduše proto, že na to sami nemají. Stačí se podívat, jaké vzdělání měli zločinci odsouzení v mafiánských procesech od 80. let až do současnosti – velká většina z nich sotva vychodila základní školu.

Tím nám vzniká něco jako šedá zóna specialistů, kteří se sice přímo zločineckých aktivit neúčastní, ale poskytují mafiánům expertní zázemí. Nakonec z toho profitují obě strany. Zmínění experti tím, že poskytují mafii své služby, úspěšně rozšiřují své podnikání.

Lidovky.cz: Existují stále napojení mezi mafiánskými bossy a vrcholnými politiky, jak jsme to viděli v 70. a 80. letech 20. století? Jsou nějaké takové náznaky?

Ne už na vrcholné úrovni. Existují ale spojky mezi místními politiky a mafiánskými organizacemi, především na vesnicích a v menších městech. V malých sídlech je pro mafiány mnohem jednodušší ovlivnit třeba výsledky místních voleb a zajistit, že na radnici bude sedět jejich člověk. Opět je v tom zvlášť úspěšná ’Ndrangheta. Třeba hornaté oblasti někde v Kalábrii jsou mimo zorné pole médií a ani nadřízené úřady tam často nedohlédnou.