Italský jih se bojí. Mafie cítí šanci na nábor nových rekrutů, policie je ve střehu kvůli rabování

PALERMO/PRAHA V chudé jižní Itálii vzniká v důsledku opatření proti šíření koronaviru „nová chudina“. Podle tamějších starostů musí centrální vláda poslat více peněz, jinak hrozí sociální zemětřesení.

Prvotní pohled na „mapu zoufalství“ v Itálii naznačuje, že opravdovou krizi v souvislosti s epidemií nového typu koronaviru zažívají nejhůře zasažené oblasti na severu státu, zejména Lombardie. V jižních a středních italských provinciích je nakažených i mrtvých na nemoc Covid-19 vzhledem k počtu obyvatel mnohonásobně méně.



To ale vůbec neznamená, že ekonomicky slabá jižní Itálie je v klidu – právě naopak. V tamních městech a obcích se totiž šíří strach z navrátilců, tedy z lidí, kteří běžně pracují na Severu a v chaosu koronavirové krize se spěšně vrátili domů. Riziko, že sebou přivezli také infekci, není zanedbatelné.

Úřady některých oblastí jižní Itálie se svým občanům snažily v návratu domů v uplynulých dnech dokonce zabránit. Tvrdým postupem proslul starosta sicilské Messiny Cateno De Luca, jehož úředníci se v tamějším přístavu pokoušeli „otáčet“ rezidenty zpět na pevninu. De Luca bude kvůli tomu čelit žalobě iniciované italskou ministryní vnitra Lucianou Lamorgeseovou.

Obavy ze sociálních bouří

Možná ještě větší nebezpečí ale vyplývá ze sociálního napětí, které na chudém Jihu roste kvůli ekonomické nejistotě. Italská vláda již schválila zaměstnancům i samostatně podnikajícím osobám kvůli koronavirové krizi podporu, na Jihu si ovšem nemalá část obyvatel vydělává „načerno“, tedy bez jakékoli úřední a daňové evidence. Tito lidé vesměs o své neformální příjmy přišli, nekvalifikují se pro žádnou podporu – a někteří nyní sahají na dno.

„Je třeba jednat rychle, dříve, než se deziluze zvrhne v násilí,“ řekl listu La Repubblica starosta sicilské metropole Palerma Leoluca Orlando. Narážel tím na informace, podle nichž se na sociálních sítích šikují lidé vyzývající k hromadným „návštěvám“ obchodů, následovaným ovšem odchodem bez placení. Jedna taková facebooková skupina zvaná Národní revoluce čítá 2500 členů.

Magistrát Palerma proto před vybrané obchody rozmístil ozbrojené policejní hlídky, aby zajistily pořádek. Problém ještě zvyšuje skutečnost, že některé supermarkety na Sicílii mají poloprázdné regály. Jedna z lodních společností zajišťujících mimo jiné transport potravin na ostrov, totiž před pár dny zkrachovala a zásobování proto vázne.



Podle palermského starosty finanční pomoc, kterou slíbil městům a obcím italský premiér Giuseppe Conte, nestačí. „Conte mluvil o částce 4,3 miliardy eur (asi 115 miliard korun), to je ale součástí každoročních transferů od vlády k obcím. Tyto peníze ještě k tomu nelze použít na sociální účely, potřebujeme víc. Jenže lidi tomu nerozumí, a tak máme každý den před úřadem dlouhou frontu,“ vysvětlil v deníku Corriere della Sera Orlando.

Ožije sicilská Mafie?

Nejen podle Orlanda v souvislosti s očekávanými sociálními problémy vycítila příležitost Mafie a bude se snažit zlákat do svých řad ty, kteří z tíživé situace nebudou vidět legální východisko. Tato zločinecká organizace ještě před třiceti lety řídila, i pomocí podplacených úředníků, velkou část sicilské ekonomiky. A ačkoli „mafiosi“ pod soustředěným tlakem policie, vyšetřovatelů a soudců nakonec museli vycouvat z čistě kriminálních činností typu výpalného či prodeje drog a přesunuli se např. k defraudacím evropských i národních dotací, jejich struktury rozhodně nezanikly. Nyní cítí šanci na nábor nových „rekrutů“.

„To by byl náš konec,“ komentoval scénář o renesanci Mafie pod podmínkou anonymity vysoký úřední sicilské regionální vlády. „Každý tady ví jak to dopadlo s Falconem a Borsellinem (Giovanni Falcone a Paolo Borsellino byli prokurátoři léta pronásledující sicilské mafiány; oba přišli o život atentáty v roce 1992, pozn. red.). Něčemu takovému musíme zabránit, ať to stojí jakékoli peníze,“ dodal.

Vládní opatření proti šíření nového typu koronaviru, platná od 10. března, Italy „přikovala“ do jejich domovů; vycházet smějí jen v nejnutnějších případech. Itálie přesto eviduje největší počet zemřelých na nemoc Covid-21 ze včech států světa (v úterý odpoledne jich bylo přes 12 000). Denní procentuální nárůst případů se sice od víkendu mírně snížil, zda se jedná o trvalý obrat, však ukáží až následující dny.