Bez bonusu za krásu. Pohledné studentky měly během online výuky horší známky

Pohledné studentky začaly dostávat horší známky poté, co se výuka kvůli pandemii covidu-19 přesunula do online prostředí, tvrdí výzkumníci ze švédské Lundské univerzity. Podle médií by jejich čerstvá studie mohla pomoci vyřešit debaty o tom, zda krása přináší v životě praktické výhody.