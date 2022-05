Doporučujeme

Očkování proti pravým neštovicím by mohlo chránit před závažnějším průběhem nákazy opičími neštovicemi, týká se to ale jen lidí, kteří vakcinaci prodělali do roku 1980. Poté se již v bývalém Československu proti pravým neštovicím neočkovalo. Ochrana navíc časem klesá. Ve svém úterním stanovisku to uvedla Společnost infekčního lékařství.