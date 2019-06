‚Ostuda celé země.‘ Obětí 11. září stále přibývá, vláda se nechce postarat o zdraví hrdinů

WASHINGTON/PRAHA Již roky umírají hrdinové 11. září na následky práce v nebezpečných podmínkách po největším teroristickém útoku v dějinách. Likvidace jedovatých trosek se podepsala na více než 20 tisících záchranářů, policistů a hasičů. Namísto pomoci se však stát rozhodl sebrat jim nárok na financování léčebných výloh. Tento krok řešil v úterý americký sněmovní výbor.

„Za mnou je plný sál záchranářů z 11. září. A přede mnou je téměř prázdný Kongres,“ uvedl populární komik Jon Stewart bojující za benefity pro záchranáře při kongresovém slyšení. Namísto poslanců totiž před ním byly až na výjimky jen prázdné židle.



Všichni z politiků, kteří před ním měli sedět, podle Stewarta v minulosti na Twitter napsali nejméně jednou zhruba toto: ‚Nikdy nezapomeňte na hrdiny 11. září.‘. Připomněl tím, jak každý rok politici hovoří o tragédii, která se odehrála před téměř 18 lety. „Nikdy nezapomeňte jejich statečnosti, nikdy nezapomeňte, co udělali a co dali této zemi,“ opakoval před Kongresem.



Svou emotivní řečí se snažil přesvědčit zbývající kongresmany a přitáhnout pozornost k zákonům, které by zajistily zaplacení léčebných výloh přežívajících obětí a hrdinů. Stewarta před výbor doprovodilo několik desítek lidí, před nimi sedělo jen pár zákonodárců.

„Je to ostudné,“ sdělil sněmovnímu výboru. „Je to ostuda pro celou zemi a skvrna na této instituci. Měli byste se stydět za ty, kteří zde nejsou a nebudou. Protože zodpovědnost zjevně není něco, co se vyskytuje v této místnosti.“

Začátkem roku americká vláda snížila financování léčby lidí, kteří onemocněli kvůli teroristickým útokům na budovy Světového obchodního centra. Záchranáři z Ground Zero trpí nemocemi a umírají, protože dýchali vzduch, v němž týdny hořely toxické látky ze zřícených obřích kancelářských budov. Většina z nich pracovala bez respirátorů, protože tehdejší měření vládních organizací na místě neprokázala život ohrožující koncentrace nebezpečných látek.

Trosky ale ve skutečnosti obsahovaly směs azbestu, olova, skla, těžkých kovů, betonu, jedovatých plynů, leteckého paliva a dalších ropných látek, materiálů ze stovek kanceláří a tisíců kusů lidských těl.

Podle informací deníku The Guardian trpí v dnešní době zdravotními následky způsobenými prací na místě teroristického útoku více než 20 tisíc lidí. Buď se potýkají s problémy s dýchacími cestami, nebo umírají na rakovinu. Stovky z nich již přitom svůj boj prohrály.

Aby jim vláda USA pomohla, vytvořila v roce 2015 federální kompenzační fond pro oběti 11. září, kam umístila na 7,3 miliardy dolarů. Ten měl pokrýt náklady na léčbu hrdinů až do konce roku 2020. Finanční zdroje však začaly pomalu docházet. V lednu 2019 zaznamenala administrativa ve srovnání s rokem 2015 nárůst žadatelů o finanční pomoc s léčebnými výlohami o 235 procent. Vláda se tak rozhodla, že pomoc jednoduše přestane vyplácet v plné výši.

Stewart při sněmovní kritice připomněl kongresmanům, že některým záchranářům, hasičům i policistům trvalo dostat se na místo teroristického útoku jen pět sekund a stovky jich „zahynuly během okamžiku“.

Trosky World Trade Center: Battalion Chief Peter J. Hart.

„Vaše lhostejnost stojí tyto ženy a muže jejich nejcennější zdroj – čas. A je to i jediná věc, která jim dochází,“ dodal komik, který se v minulosti mnohokrát odebral do Washingtonu, aby bojoval za práva hrdinů 11. září. Podle něj by totiž problém měla rozhodně řešit federální vláda, a ne jen vláda státu New York. „Al-Káida nekřičela: ‚Smrt Tribece!‘ (čtvrť, kde došlo k útoku - pozn. red.), ale ‚Smrt Americe.‘“

„Byli na místě během pěti sekund. Vykonali svou práci s odvahou, důstojností, neústupností a pokorou. O osmnáct let později vykonejte vy tu svou,“ vyzval Stewart politiky.