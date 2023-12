Tygr si hrál s botou v tlamě. Pak se v pákistánské zoo našlo i roztrhané tělo

Jedna z pákistánských zoologických zahrad se zavřela poté, co tam tygři smrtelně potrhali muže. Tělo bylo nalezeno ve středu ráno v baháválpúrské zoo Šerbagh ve východní provincii Paňdžáb poté, co zaměstnanci zahlédli jednoho ze tří tygrů s botou v tlamě. Muž pravděpodobně skočil do jejich výběhu.