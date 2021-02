Pákistánský nejvyšší soud nařídil po 18 letech propustit vraha amerického novináře Pearla

Islámábád Pákistánský nejvyšší soud v úterý nařídil propustit muže, který byl dříve odsouzen k trestu smrti za únos a brutální vraždu amerického novináře Daniela Pearla. V loňském roce ho ale soud nižší instance zprostil viny a minulý čtvrtek toto rozhodnutí potvrdil i nejvyšší soud.

Brit pákistánského původu Ahmad Saíd Umar Šajch, který strávil posledních 18 let v cele smrti, bude v následujících dnech propuštěn a přemístěn do takzvaného „bezpečného domu“ zřízeného vládou, informovaly tiskové agentury. V tomto domě bude pod dozorem a nebude ho smět opouštět, ale bude ho moci navštěvovat jeho manželka a děti. „Není to úplná svoboda. Je to krok ke svobodě,“ řekl novinářům jeho otec.



Pearl, který pracoval pro list The Wall Street Journal, byl unesen a brutálně zavražděn v roce 2002. Šajch byl odsouzen k trestu smrti; další tři lidé dostali původně doživotní tresty, soud minulý čtvrtek ale potvrdil i jejich propuštění.

Brit pákistánského původu Ahmad Saíd Umar Šajch, který strávil posledních 18 let v cele smrti (fotografie z doby zatčení v roce 2002).

Spojené státy vyjádřily nad tímto verdiktem hluboké znepokojení. Nový americký ministr zahraničí Antony Blinken rozhodnutí označil za urážku obětí terorismu a řekl, že USA jsou odhodlány Šajcha soudně stíhat na své půdě.

Daniel Pearl byl investigativní novinář, zpravodaj listu The Wall Street Journal, který pátral po muslimských skupinách napojených na teroristickou síť Al-Káida. V lednu 2002 byl naposledy spatřen v Karáčí, o měsíc později americké velvyslanectví v tomto jihopákistánském velkoměstě obdrželo video, na kterém mu skupina ozbrojenců uřízla hlavu.