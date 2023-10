Lidé v Gaze jsou vyděšení. S našimi kolegy tam jsem v kontaktu pravidelně. Jsou to lidé s tuhým kořínkem. Prožili už tolik válek, ale současná situace v nich vyvolává extrémní úzkost. Říkají, že tentokrát je to jiné. Nevidí východisko a ptají se, jak to všechno skončí. Jsou pod strašným psychickým tlakem. Neexistují slova, jež by popsala, co prožívají,“ líčí pro Lidovky.cz z Jeruzaléma situaci v Pásmu Gazy Léo Cans, vedoucí mise Lékařů bez hranic v Palestině.