Izraelští vojáci ukazují ponižující záběry Palestinců, může jít o válečný zločin

Britská BBC objevila na sociálních sítích izraelských vojáků více než 45 videí a fotografií, na nichž jednotky IDF vnikají do domovů palestinských rodin, zadržené a svázané je pak natáčí, někdy před klečícími Palestinci i pózují se zbraněmi. Experti právo říkají, že takové chování porušuje mezinárodní právo.

Izraelské obranné síly uvedly, že vojáci byli dříve v případě obdobného a nepřijatelného chování disciplinárně potrestáni nebo suspendováni. Podle BBC se ale k identifikovaným incidentům nebo vojákům izraelská armáda zatím nevyjádřila.

Mezinárodní právo říká, že zadržení nesmí být vystavováni zbytečnému ponižování. Odborníci na lidská práva říkají, že zveřejňování zmíněných záběrů tato práva porušuje. Dr. Mark Ellis, předseda poradního panelu OSN pro Mezinárodní trestní soud, vyzval k vyšetření incidentů na záběrech a potrestání vojáků.

Mezi těmi, kteří sdílí podobné příspěvky je jedenáct členů armádní pěchotní brigády Kfir, operující převážně na Západním břehu Jordánu. Čtyři z nich jsou členové praporu záložníků Kfir – 9213, členem je i Jochaj Vazan.

Nejvíce příspěvků pochází právě z jeho účtu. Na jeho videích je možné vidět, jak se svým praporem v noci vniká do domů Palestinců. Svazuje jim ruce a zakrývá oči páskou, celé to následně sdílí na sociálních sítích. Na dalších je vidět, jak klečící a svázané Palestince zahaluje do izraelských vlajek.

Nikdy nezapomenout, nikdy neodpustit, 7/10

Na Vazanových videích je možné vidět, že na svém předloktí má tetování, „Nikdy nezapomenout, nikdy neodpustit, 7/10“, které odkazuje na útok Hamásu, při kterém zahynulo okolo 1200 lidí. Považuje se za digitálního tvůrce a své vojenské akce v příspěvcích nazývá „Lovem“. Na Facebooku a TikToku již zveřejnil 22 videí a fotografií. Záběry natáčí na kameře, kterou má zavěšenou na armádní vestě.

Bývalý izraelský velitel Givati uvedl, že se za zacházení izraelských vojáků se zadrženými osobami stydí a je jím znechucen. „Měli bychom se k nim chovat stejně důstojně, jako bychom chtěli, aby se chovali k nám,“ řekl pro BBC Givati.

Podle Givatiho podobné chování odráží, jak izraelská společnost pohlíží na Palestince. Z jeho hlediska chování zmíněných vojáků porušuje mezinárodní právo. „Pokud se budeme takto chovat i nadále, nemáme jako společnost žádnou budoucnost,“ dodal bývalý velitel.