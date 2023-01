Vatikán pohřbí emeritního papeže Benedikta XVI., Česko zastupuje Fiala

Poslední rozloučení s emeritním papežem bude přenášet televize v přímém přenosu. Akreditace od Vatikánu dostalo přes tisíc novinářů. Obřadu se zúčastní též několik zahraničních politiků a monarchů.

Za Českou republiku se posledního rozloučení s Benediktem XVI. zúčastní premiér Petr Fiala či místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Na smuteční obřad má přijet také slovenský premiér Eduard Heger, maďarská prezidentka Katalin Nováková a její kolegové z Polska Andrzej Duda a Portugalska Marcelo Rebelo de Sousa. Italskou delegaci povede prezident Sergio Mattarella, z Benediktova rodného Německa přijede prezident Frank-Walter Steinmeier či bavorský premiér Markus Söder. Účast oznámili i belgický král nebo španělská emeritní královna Sofía, matka současného krále, a také zástupci pravoslavných církví, mimo jiné z patriarchátu v Konstantinopoli či v Moskvě, odkud by měl přijet metropolita Antonij.

Ačkoliv Benedikt XVI., občanským jménem Joseph Ratzinger, nezemřel za pontifikátu, protože v roce 2013 ze zdravotních důvodů rezignoval, bude jeho pohřeb v mnohém podobný pohřbům hlav katolické církve. Jeho tělo, které bylo od pondělí vystaveno v bazilice svatého Petra, bude v cypřišové rakvi před obřadem přemístěno před baziliku před provizorní oltář.

Po obřadu bude, rovněž tradičně, rakev vložena do zinkového pouzdra a poté do další dřevěné rakve. Pak bude emeritní papež pohřben do hrobky v kryptě pod Svatopetrskou bazilikou. Podle svého přání bude uložen v téže hrobce, v níž byl v roce 2005 pohřben papež Jan Pavel II., jehož ostatky ale byly z krypty v roce 2011 vyzdviženy kvůli blahořečení. Pohřbu Jana Pavla II. se v roce 2005 na náměstí svatého Petra účastnilo na 300 tisíc lidí a na různých místech v Římě tehdy obřad sledovaly na velkoplošných obrazovkách na dva miliony lidí.