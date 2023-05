Vatikán stáhl známky s papežem, připomínal na nich portugalského kolonialistu

#Vaticano

Nuove emissioni filateliche, dal 16 maggio, sono rese disponibili da Poste Vaticane e Filatelia dedicate alla prossima Giornata della Gioventù a Lisbona e al tema urgente della pace "il più grande valore dell'umanità". Inoltre emissioni per l'825° anniversario della dedicazione della Cattedrale di #Spoleto, per il Bicentenario dell’Unione Lateranense e per il Centenario della Commissione permanente per la Tutela dei Monumenti Storici e Artistici della Santa Sede.

...l 16 e il 17 maggio 2023, l’ufficio postale denominato “Arco delle Campane” (braccio Carlo Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. In alternativa, l’obliterazione del materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei richiedenti con i valori cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Settore Obliterazioni del Servizio Poste e Filatelia fino al 17 giugno 2023.