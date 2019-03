Kardinál zatajoval zneužívání dětí. Papež jeho rezignaci nepřijal

VATIKÁN Papež František v úterý odmítl přijmout rezignaci francouzského kardinála, jehož soud v Lyonu na počátku měsíce shledal vinným z toho, že zatajoval sexuální zneužívání nezletilých jiným duchovním.

Osmašedesátiletý Philippe Barbarin, nejvýše postavený francouzský duchovní, který se zapletl do skandálu sexuálního zneužívání uvnitř francouzské katolické církve, se proti rozhodnutí soudu chystá odvolat. František své rozhodnutí hájil presumpcí neviny, napsala agentura AFP.

„V pondělí ráno jsem odevzdal své pověření do rukou Svatého otce. Ten s poukazem na presumpci neviny mou demisi přijmout nechtěl,“ oznámil Barbarin, který tím pádem zůstává lyonským arcibiskupem. Papež mu místo toho řekl, ať udělá to, co pro lyonskou arcidiecézi považuje za nejlepší. Barbarin se tedy rozhodl na čas se stáhnout a ve výkonu povinností jej zastoupí generální vikář Yves Baumgarten.

Očekáván byl zprošťující rozsudek

Soud francouzskému kardinálovi uložil podmíněný trest vězení v délce šesti měsíců. Všeobecně se očekával zprošťující rozsudek. Barbarin čelil obvinění, že úřadům mezi červencem 2014 a červnem následujícího roku nenahlásil informace o zneužívání chlapců knězem Bernardem Preynatem v 80. a 90. letech minulého století.



Preynat už dříve uvedl, že Barbarin a další církevní činitelé ho roky kryli. Ke zneužívání se přiznal a bude souzen později.

Barbarin po vynesení rozsudku avizoval svou rezignaci a obětem zneužívání vzkázal, že s nimi soucítí. Blízko obětem stojí i Vatikán, uvedl v úterý jeho mluvčí Alessandro Gisotti.