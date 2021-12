U Řecka se topí desítky migrantů. V tomhle týdnu se stala již třetí tragédie

Řecká polooficiální agentura Athens News Agency uvedla, že z vody byla vytažena těla 12 mužů, tří žen a jednoho nemluvněte. Na lodi, která podle řecké pobřežní stráže směřovala z Turecka do Itálie, bylo údajně kolem 80 lidí a 63 se jich podařilo zachránit. Okolnosti, za kterých se plavidlo převrhlo, nejsou jasné.

Řecko leží na jedné z hlavních migračních tras do Evropské unie pro lidi prchající před konflikty a chudobou v Asii, na Blízkém východě a v Africe. Většina z migrantů se pokouší přeplout na člunech z tureckého pobřeží na nedaleké řecké ostrovy ve východní části Egejského moře. Nápor na řecké hranice se však snížil, když EU v roce 2016 uzavřela dohodu s Ankarou, která se zavázala, že bude migrantům bránit v cestách do Řecka.

Řecké úřady v pátek uvedly, že našly 11 těl v místě ztroskotání další lodi s migranty. Ta se ve čtvrtek potopila u neobydleného ostrůvku na jihu Řecka. Devadesát lidí se povedlo zachránit. Podle prvních informací pobřežní stráže mířili i tito migranti do Itálie.

V noci z úterý na středu se u ostrova Folegandros potopila loď, o níž se předpokládá, že vezla až 50 migrantů. Desítky se jich stále pohřešují.

Od počátku roku do 19. prosince při cestě se pokusilo přes moře do Evropy dostat více než 116 tisíc migrantů, podle dat Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Z nich 55 procent nelegálně mířilo do Itálie, 35 procent do Španělska a 7 procent do Řecka.