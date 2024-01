Průšvih šéfa Pentagonu. Svět hoří a on tři dny tajil, že leží ve špitále

„Uznávám, že jsem mohl odvést lepší práci, aby byla veřejnost náležitě informována. Zavazuji se, že se polepším,“ sypal si v neděli popel na hlavu Austin v oficiálním vyjádření, ve kterém uvedl, že na sebe bere plnou zodpovědnost za tajnosti kolem své hospitalizace.

Pentagon vzápětí zveřejnil některé detaily jeho pobytu ve vojenské nemocnici Waltera Reeda v Marylandu. Sedmdesátiletý politik dva dny před Štědrým dnem prodělal nespecifikovaný lékařský zákrok a o den později byl propuštěn. Na Nový rok však začal pociťovat intenzivní bolesti, a tak se nechal hospitalizovat.

Pořád ale zůstává hodně otazníků. Co mu vlastně bylo? Ztratil po příjezdu do nemocnice vědomí, jak se spekuluje? Do jaké míry musela jeho povinnosti převzít náměstkyně Kathleen Hicksová? Kdy bude propuštěn? A hlavně: proč se o jeho indispozici Bílý dům, Národní bezpečností rada i vysoce postavení představitelé americké armády dozvěděli až po třech dnech?

Jsou to oprávněné otázky. Šéf Pentagonu je totiž hned po prezidentovi nejvyšším velitelem americké armády a musí kdykoli reagovat na jakoukoli bezpečnostní krizi. Těch je v současnosti víc než dost: Ukrajina přechází do defenzivy, izraelské tažení v Gaze hrozí širší válkou na Blízkém východě a za pár dní budou volby na Tchaj-wanu, na jejichž výsledek může vojensky zareagovat Čína.

O Austinově pobytu v nemocnici tři dny nevěděla ani Hicksová, která je v Pentagonu druhou nejvýše postavenou osobou a v době hospitalizace svého šéfa byla na Portoriku. Podle listu The Wall Street Journal k nezvyklému tajení jeho zdravotního stavu mohl přispět fakt, že šéfka Austinovy kanceláře byla v inkriminované době doma s chřipkou, a také povaha ministra obrany, který si chrání své soukromí a vyhýbá se médiím.

Jeho postup už kritizovalo sdružení novinářů pokrývajících dění v armádě. „V době, kdy rostou hrozby pro příslušníky americké armády na Blízkém východě a kdy USA hrají klíčovou roli v národní bezpečnosti ve válkách v Izraeli a na Ukrajině, je obzvláště důležité, aby byla americká veřejnost informována o zdravotním stavu a rozhodovacích schopnostech nejvyššího představitele obrany,“ stojí v jejich dopise.

Kritikou nešetří ani opoziční republikáni. „Ministerstvo obrany několik dní záměrně tajilo zdravotní stav ministra obrany. To je nepřijatelné,“ uvedl Roger Wicker, který sedí v senátním výboru pro ozbrojené síly. Bidenova administrativa se za Austina sice postavila jako jeden muž a popřála mu brzké uzdravení, ale v kuloárech se proslýchá, že incident se neobejde bez personálních následků.

„Zatajili to před Bílým domem, Kongresem a médii a pak zaměstnancům Pentagonu oznámili, že pracuje z domova. To je problém. Někdo rozhodl, že se to nebude zveřejňovat, a tento člověk asi už bude brzy odejit,“ řekl portálu Politico nejmenovaný zdroj obeznámený s chodem Pentagonu.