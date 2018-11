Pětihodinové jednání britské vlády nakonec vedlo k potvrzení dohody o brexitu

Londýn Britská premiérka Theresa Mayová získala podporu svých ministrů pro připravený text dohody o odchodu Británie z Evropské unie. Předsedkyně vlády to novinářům sdělila po středečním zhruba pětihodinovém mimořádném zasedání kabinetu. Dohoda je podle ní "tou nejlepší, jaké bylo možné dosáhnout".

„Kolektivním rozhodnutím kabinetu bylo, že vláda má podpořit návrh dohody o odchodu (Británie z EU),“ uvedla Mayová večer před svým sídlem v Downing Street 10.

Přijetí dohody s Evropskou unií je podle Mayové „v národním zájmu“ a obsah připravené dohody splňuje „slib referenda“ z června 2016, ve kterém si Britové odhlasovali odchod z evropského bloku. „Toto rozhodnutí chrání pracovní místa a unii,“ uvedla dále Mayová s odkazem na unii čtyř zemí Spojeného království: Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska.

‚V nejlepším zájmu království‘

V krátkém projevu dala premiérka jasně najevo, že existovaly jen dvě alternativy: „Vybudovat budoucnost pro naši zemi nebo se vrátit na začátek a nesplnit slib referenda.“

„Pevně věřím, hlavou i srdcem, že toto rozhodnutí je v nejlepším zájmu celého Spojeného království,“ zakončila proslov ministerská předsedkyně.

Ve středu by se podle zpravodaje listu Financial Times měla Mayová sejít ještě s předsedkyní severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) Arlene Fosterovou. Ve čtvrtek by pak měla s prohlášením vystoupit v britském parlamentu.

Na rozhodnutí britské vlády celé odpoledne netrpělivě čekali v Bruselu. Hlavní unijní vyjednavač pro brexit Michel Barnier by měl podle Evropské komise na tiskové konferenci vystoupit ve středu ve 21:00 SEČ.