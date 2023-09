Reforma RB OSN je nutná, řekl Pavel před projevem na Valném shromáždění

Neudržitelnost nynějšího modelu fungování OSN se podle české hlavy státu zřetelně projevila po ruském vpádu na Ukrajinu.

„Vývoj v Radě bezpečnosti, kde se jeden ze stálých členů – Rusko – stal tím, kdo naprosto bezprecedentně porušil všechna pravidla mezinárodního řádu, porušil mezinárodní dohody a svým vetem jednání Rady bezpečnosti zablokoval, jasně ukázal, že reforma Rady bezpečnosti, ale i pokračující reforma celé OSN je nutná. Měli bychom se bavit o tom, jestli rozšířit počet stálých nebo nestálých členů, o vztahu mezi Radou a Valným shromážděním. Věřím tomu, že aktuální situace ten vývoj urychlí,“ řekl.

Zároveň ale Pavel tvrdí, že Česko by na OSN nemělo pohlížet tak negativně, jak často činí. „S jistou nadsázkou se dá říct, že čím lépe si země stojí, tím méně mají pocit, že OSN potřebují. A to je i případ České republiky. Často se díváme na OSN jako na něco, bez čeho bychom se obešli.“

Význam ogranizace však podle Pavla ukázal i pondělní summit k cílům udržitelného rozvoje, na němž promlouval jménem skupiny takzvaných Pathfinders. „Na první pohled to působí trochu zmateně, jako babylon - on to taky trochu babylon je, protože je tu 193 zemí, každá se svým jazykem, kulturou a problémy. To rozhodně nepřispívá k obrázku, který by byl nějak uspořádaný. Ale je to jediná globální organizace, která má možnost dostat k jednomu stolu lidi ze všech kontinentů,“ míní.

Vystoupení českého prezidenta je plánováno přibližně mezi 18:45 a 19:30 newyorského času (kolem jedné hodiny ranní SELČ). Předcházet mu budou bilaterální jednání s představiteli Lichtenštejnska a Jordánska a setkání s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem. Ten předtím všeobecnou rozpravu 78. zasedání Valného shromáždění oficiálně zahájí.