Petříček a další politici ze zemí EU odsoudili zatčení Navalného jako politicky motivované

„Byl zatčen za své názory, nikoli za to, co je mu formálně kladeno za vinu. Ruský režim tím porušuje mezinárodní smlouvy o lidských právech,“ podtrhl Petříček s tím, že na ministerském jednání navrhne diskusi o možných sankcích.



Po reakci na zatčení Navalného volají také Estonsko, Litva a Lotyšsko, napsal na Twitteru litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis. „Evropská unie by měla jednat pružně a pokud (Navalnyj) nebude propuštěn, musíme v odpovědi na tento nehorázný akt zvážit restriktivní opatření,“ uvedl také Landsbergis.

Navalného okamžité propuštění žádá také polský premiér Mateusz Morawiecki. Věc podle agentury Reuters označil za pokus o zastrašení demokratické opozice v Rusku. Podle šéfa polské vlády je proto nutná jasná a jednoznačná reakce Evropské unie.

Detention of Alexey @Navalny at a Moscow airport is a dangerous step to depriving Russians of political alternatives. Belarus has seen the outcome of such treatment of political opponents. This does not serve the interests of the Russian people and of the country.