Plot na hranicích s Běloruskem můžete mít, vzkazuje Evropská komise Litvě. Peníze na něj ale nedá

Plán litevské vlády na výstavbu plotu na hranici s Běloruskem považuje Evropská komise za „dobrý nápad“, ale nebude se podílet na jeho financování. Evropská unie doufá, že zastavení letů z Bagdádu do Minsku zbrzdí migraci do Litvy a povede ke zklidnění situace na litevsko-běloruské hranici. Na tiskové konferenci to v úterý sdělil mluvčí komisařky pro vnitřní záležitosti a migraci Ylvy Johanssonové.