Kanada navzdory požadavkům Kyjeva vrátí opravené turbíny pro Nord Stream 1

Kanada udělí výjimku ze sankcí, aby mohla vrátit do Německa opravené ruské turbíny pro plynovod Nord Stream 1, kterým teče ruský plyn do Německa. Uvedl to v pátek kanadský ministr přírodních zdrojů. Kanada však rovněž rozšíří sankce na ruský energetický sektor, zahrne do nich i průmyslovou výrobu, napsala agentura Reuters.