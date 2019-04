Japonský císař Akihito abdikuje. Vláda jeho syna začne i obětováním rýže božstvům

TOKIO/PRAHA Když se něco stane jednou za 200 let, jedná se o opravdu vzácnou událost. A stejně tak tomu bude v úterý a ve středu v Japonsku. 30. dubna totiž abdikuje nynější císař, 85letý Akihito, aby 1. května usedl na trůn jeho nejstarší syn, 59letý korunní princ Naruhito. Akihito se rozhodl vzdát svých císařských povinností v roce 2016 ze zdravotních důvodů. Za posledních 200 let se tak stalo poprvé – v moderní historii země vycházejícího slunce si střídání na chryzantémovém trůně vždy vymohla až smrt vladaře.

S velkou událostí se v Japonsku pojí horečné přípravy, přestože hlavní část oslav se odehraje až v říjnu. K nástupu nového monarchy se v Japonsku váže i název nové éry, která bude jeho panování provázet a jejíž jméno císař přijme po své smrti. Novou éru japonská vláda nazvala Reiwa, tedy v překladu „krásná harmonie“, takže až nastupující císař Naruhito jednou zemře, vejde do dějin jako císař Reiwa.



Členové japonské císařské rodiny.

S novou érou začne v zemi vycházejícího slunce platit i nový letopočet – 30. dubna tak skončí 31. rok období Heisei, jež provází odcházejícího císaře, a 1. května nastane první rok éry Reiwa. Na to se musí připravit počítačové systémy japonských úřadů, firem i médií, bude třeba vyrazit nové mince či vytisknout nové poštovní známky.

Změna na trůně ovlivní i samotné Japonce, a to velmi pozitivně, jelikož se odehraje v období takzvaného „zlatého týdne“, kdy už mají obyvatelé ostrovního císařství několik dní volna. Vláda jim k tomu jako „dárek“ věnovala ještě několik dalších. Celkem tak příchod nového císaře oslaví deseti dny volna v kuse. Přepracovaní Japonci, v jejichž zemi vznikl i široce používaný termín pro smrt z přepracování – karóši –, to jistě ocení.

A jak bude samotné střídání v Japonsku probíhat? Podle japonské televize NHK se abdikační ceremonie uskuteční v úterý v Císařském paláci v Tokiu. Odcházející císař Akihito se rozloučí s národem projevem, což bude jeho poslední oficiální povinnost jako symbolu národa. Od konce druhé světové války už císaři v Japonsku nemají božskou podstatu, jíž se předchůdce Akihita, jeho otec Hirohito, musel vzdát v rámci podmínek kapitulace. Trůn opustí Akihito spolu s manželkou, císařovnou Mičiko.



Následující den, tedy ve středu, usedne na uvolněný trůn korunní princ Naruhito. Tři dny nato se členové císařské rodiny objeví na balkoně paláce a nový, již 126. císař nejstarší nepřetržitě vládnoucí monarchie na světě pronese svůj první projev v úřadu.

Další významná ceremonie pojící se se změnou na trůně se odehraje až na podzim, plány počítají s 22. říjnem. Vláda pozve na oslavy do Japonska lídry téměř všech zemí světa. Později téhož dne by měla Tokiem projet kolona s novým císařským párem – Naruhitem a jeho manželkou, nynější korunní princeznou Masako – v otevřeném voze.

V polovině listopadu pak nový císař obětuje japonským božstvům (původním náboženstvím v zemi je šintoismus – pozn. red.) čerstvě sklizenou rýži. Část z ní také sám sní a bude se při tom modlit za mír a bohatou sklizeň.



Jak připomíná NHK, poslední změna na trůně, jež se odehrála v roce 1989 po smrti císaře Hirohita, probíhala v atmosféře smutku a truchlení za zesnulého vladaře. Tentokrát se však vzhledem k abdikaci, nikoli smrti císaře, očekává v Japonsku slavnostní nálada.

Prvním hostem nového vladaře bude Trump

Změna na trůně si žádá i seznámení světových státníků s novým císařem. Tím prvním, který Naruhita navštíví, bude na konci května prezident Spojených států Donald Trump. S první dámou Melanií přijedou na státní návštěvu Japonska ve dnech 25. až 28. května a podle televize CNN se s novým císařem a císařovnou účastní slavnostního banketu. Předloni se Trump setkal i s Akihitem a Mičiko. Trump se rovněž setká s tamním premiérem Šinzóem Abem a jeho manželkou Akie. Abe měl na včerejší a dnešní den naplánovanou návštěvu Washingtonu, kde měl jednat především o jaderném odzbrojení Severní Koreje.

Trumpa pojí s Abem vřelé vztahy, oba státníci se hojně navštěvují – od Trumpovy inaugurace v lednu 2017 spolu na vrcholné úrovni (včetně telefonátů) jednali podle CNN už osmatřicetkrát. Jako konzervativní politici zastávají podobné názory v případě Severní Koreje, ale i třeba geopolitických sporů o ostrovy obklopující japonské císařství.

Japonsko navíc v době jeho upadajícího vlivu na řešení situace v KLDR a sílící pozice Číny jako asijského hegemona potřebuje podpořit. A to přesto, že vliv USA v Asii postupně slábne na úkor Číny a Ruska, jak se Washington soustředí na jiné sféry zájmu.

Abeho Liberální demokratická strana navíc minulou neděli prohrála dvoje doplňovací volby do dolní komory v Ósace na západě Japonska a na ostrově Okinawa. Stalo se tak poprvé od roku 2012, kdy se Abe vrátil do úřadu. Spekuluje se proto, že se k volbám do horní komory přidají na podzim, pravděpodobně v říjnu, i předčasné volby do komory dolní. Očekává se, že hlasování bude referendem o dalším setrvání Abeho v úřadu.