V Německu kvůli sněhu a ledovce ruší lety i výuku. Mrzne také Británie

Nejrušnější německé letiště ve Frankfurtu nad Mohanem zrušilo 600 ze zhruba tisícovky plánovaných letů. V poledne pak mluvčí letiště sdělil, že kvůli namrzajícím srážkám není možné letadla připravit na odlet, a proto jsou všechny starty až do odvolání zrušené.

Letiště v Saarbrückenu zcela přerušilo provoz, 250 ze 650 leteckých spojů je odvoláno na letišti v Mnichově. Výpadky předpokládají i letiště v Düsseldorfu a Kolínu nad Rýnem/Bonnu.

Rušení se týká mimo jiné linek do Prahy a z Prahy. Mezi německými letišti a Prahou by ve středu mělo být podle informací z úterý zrušeno deset letů, řekl Michal Procházka z Letiště Praha. „Byly to čtyři přílety a čtyři odlety do Frankfurtu a jeden přílet a jeden odlet do Mnichova,“ uvedl. Odpolední linka do Mnichova by zatím měla odletět podle plánu, ale situace se může vyvíjet. „Cestující by měli sledovat internetové stránky svého dopravce,“ dodal Procházka.

Železniční dopravce Deutsche Bahn (DB) zrušil několik dálkových spojů a oznámil, že rychlíky ICE vzhledem k počasí budou jezdit sníženou rychlostí a spoje budou nabírat velká zpoždění. Rychlostní vlaky nevyjely například na linkách ze Stuttgartu a Frankfurtu nad Mohanem do Paříže. Výpadky postihly i autobusové spoje.

Ve spolkové zemi Sársko dopoledne policie na kluzkých silnicích zaznamenala stovku nehod, nikdo však neutrpěl vážnější zranění. Kvůli hromadné srážce vozidel se u města St. Ingbert uzavřel úsek dálnice A6 ve směru na Mannheim. Uzávěrka postihla i úsek dálnice A5 u Baden-Badenu. Nadprůměrné množství nehod řeší policie také v Bádensku-Württembersku a Bavorsku.

Ve spolkových zemích Severní Porýní-Vestfálsko, Hesensko a Bavorsko se dnes uzavřela část škol a školek, někde se žáci budou učit na dálku. Vyučování je zrušené například v Darmstadtu, v Norimberku kvůli ledovce nefunguje svoz odpadu. Mnohé podniky kvůli počasí doporučily svým zaměstnancům práci z domova, varování meteorologů platí až do čtvrtečního rána.

Sněžení a mrazy trápí Norsko i Británii

Kvůli hustému sněžení byl ve středu pozastaven provoz i na mezinárodním letišti Gardermoen v norské metropoli Oslu. Ve městě nejezdí autobusy, narušena je i vlaková doprava. Problémy hlásí také jih Švédska a Dánsko.

Podle společnosti Avinor, která hlavní letiště v Oslu provozuje, zůstane letiště uzavřeno minimálně do 15:30 SEČ. „Je to zcela mimořádná situace... sněhu je tolik, že piloti nevidí světla na dráhách, takže jsme zastavili všechny příchozí i odchozí lety,“ uvedl mluvčí Avinoru.

S komplikacemi se potýká i autobusová, vlaková a lodní doprava na jihovýchodě Norska. Autobusy, tramvaje a metro v Oslu v tuto chvíli nejezdí vůbec, píše list Verdens Gang. „Silnice jsou tak obtížně sjízdné, že není zodpovědné na ně autobusy vypravovat,“ řekla k situaci tisková mluvčí úřadu pro veřejnou dopravu v oblasti Cathrine Myhrenová-Haugenová.

V Británii teploty v noci na středu dosahovaly až minus 14 stupňů Celsia. Ledové počasí podle předpovědi vydrží i v následujících dnech, v noci na čtvrtek může pokořit i několikaleté rekordy. Úřady ve Skotsku a severní Anglii v úterý v některých oblastech kvůli nízkým teplotám a sněžení také uzavřely školy.