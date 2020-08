Počet nakažených koronavirem ve Francii za den vzrostl o 1955. Jde o menší nárůst než v neděli

Paříž/Berlín Počet nakažených koronavirem ve Francii za poslední den vzrostl o 1955, uvedlo v pondělí tamní ministerstvo zdravotnictví. Jak napsala agentura Reuters, jde o menší nárůst než v neděli, kdy úřady informovaly o 4897 nových případech infekce během uplynulých 24 hodin. Kvůli vzrůstajícímu počtu nakažených v pondělí německá diplomacie vydala varování pro cesty do Paříže a na francouzkou Riviéru, známou také jako Azurové pobřeží.

Kvůli vzrůstajícímu počtu nakažených v pondělí německá diplomacie vydala varování pro cesty do Paříže a na francouzkou Riviéru, známou také jako Azurové pobřeží.



Od počátku pandemie Francie zaznamenala 244 854 případů nákazy; za poslední den přitom přibylo 15 mrtvých s covidem-19, což celkový počet takových úmrtí zvýšilo na 30 528.

Francie je v počtu obětí pandemie celosvětově na sedmé příčce za Spojenými státy, Brazílií, Mexikem, Indií, Británií a Itálií. V počtu nakažených zaujímá země s téměř 68 miliony obyvatel podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) 17. místo.

Francouzská vláda veškerá čísla pečlivě monitoruje, aby mohla případně přistoupit k zavedení dalších opatření, která by přispěla k zastavení šíření viru. Podle ministerstva zdravotnictví se nyní virus nejvíce šíří zejména mezi mladými lidmi.

Německé ministerstvo zahraničí vydalo v pondělí večer v reakci na dění ve Francii varování pro své občany. Jak uvedlo, jestliže to není nezbytné, lidé by se měli vyhnout všem cestám do oblasti francouzské metropole a na Azurové pobřeží, které zahrnuje i města Marseille či Nice.