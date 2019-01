Pod hraniční zdí se do USA podhrabalo 376 migrantů, dvě stovky z nich nezletilých

Washington Do Spojených států se z Mexika pod hraniční zdí podhrabalo 376 žadatelů o azyl, z nichž skoro 200 byli dospívající a děti. Americký Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) poznamenal, že to byla největší skupina migrantů, která se kdy do Spojených států dostala tunelem, uvedla v pátek televize ABC News.

Migranti hraniční zeď nedaleko arizonského San Luis překonali v pondělí, následně se pěšky vydali k pohraniční hlídce. Převáděči pohraniční zeď podkopali na sedmi místech, tunely byly úzké jen několik desítek centimetrů.



Oblast je jen řídce obydlená a zeď, která hranici chrání, je vysoká zhruba 3,6 metru. Úsek měří asi 42 kilometrů a střeží ho trojice pohraničníků, uvedla ABC News.

Šéf úseku Anthony Porvaznik zákrok okomentoval tím, že nikdy během své 30leté kariéry u pohraničníků nezajišťoval takto početnou skupinu migrantů. Dodal, že administrativní záležitosti související se zaevidováním žadatelů o azyl si vyžádaly několik hodin.