Město zakázalo hledět do mobilu na přechodu. První žena platí pokutu

PRAHA Žena dostala pokutu za to, že při přecházení silnice používala telefon. Nový čínský zákon má za cíl „předejít aktivitám ohrožujících vozidla a chodce.“ Čínská veřejnost krok vítá.

Žena v čínském městě Wen-čou dostala pokutu 10 juanů (33 korun) za to, že při přecházení silnice hleděla do telefonu. Nová vyhláška města Wen-čou je účinná od 1. ledna tohoto roku. „Lidé jsou nesoustředění, hledí do telefonu, a to je jedním z důvodů více nehod, které chceme touto vyhláškou regulovat,“ zní v prohlášení města Wen-čou.

Nový zákon má hlavně za cíl předejít „aktivitám ohrožujících vozidla a chodce,“ píše britský zpravodajský server BBC. „Lidé tento krok vítají,“ obhajuje zákon čínská vláda, což podle BBC ukazují hojné diskuze na sociálních sítích, které toto rozhodnutí podporují. „Většina lidí označila zákon za chválihodný a skvělý,“ informuje server.

„Jde o velmi důležité rozhodnutí. Je potřeba, abychom se chovali zodpovědně a neohrožovali ostatní tím, že budeme celou dobu koukat do telefonu a ani se nerozhlédneme na přechodu,“ píše jeden z uživatelů na populární čínské internetové stránce Weibo. „Jde o progresivní zákon. Dřív bylo normální být pozorný a rozhlídnout, zda jede auto,“ dodává další z uživatelů. „Skvělá regulace, ale budu jedním z těch, který bude pokutu platit každý den,“ stojí v dalším komentáři.

Ačkoliv lidé na zákon reagují pozitivně, tak si kladou otázku, jak bude patřičný orgán rozhodovat, zda šlo o úmyslný přestupek či špatnou shodu okolností, kdy telefon museli během přecházení přes silnici použít. „Bude mi volat můj šéf a já budu chtít hovor vypnout, tím pádem budu muset použít telefon. Dostanu i za toto pokutu? V zákoně to vůbec není upřesněno,“ naráží na nedostatky vyhlášky obyvatel města Wen-čou.

Zákon je v Číně zatím pouze v tomto městě, avšak podle BBC hodlají i ostatní města tuto regulaci zavést. Některá města se tento problém snaží řešit tím, že před přechodem nechali nainstalovat světelné čáry, které lidi upozorní, že se musí rozhlédnout a dávat pozor, zda nejede auto.