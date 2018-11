Za útěkem Gruevského do Maďarska stály i rozvědky, tvrdí server Politico

Budapešť Na zprostředkování útěku bývalého makedonského premiéra Nikoly Gruevského do Maďarska se podílely i maďarské zpravodajské služby. Informoval o tom server Politico s odkazem na dva nejmenované zdroje, které jsou s tématem blízce seznámeny. Gruevski do Maďarska uprchl, aby se v Makedonii vyhnul nástupu do vězení za zneužití peněz.

Gruevski stál v čele makedonské vlády v letech 2006 až 2016. Ke dvouletému vězení byl odsouzen za zneužití úřadu při nákupu velmi drahého luxusního mercedesu. Auto bylo zaplaceno z veřejných peněz, ale mělo sloužit jen pro osobní potřeby premiéra. Ten také vybral dodavatelskou firmu, od které pak navíc dostal provizi. Expremiér všechna obvinění odmítá a tvrdí, že jde o politické pronásledování.



Do vězení měl makedonský politik nastoupit před pár dny, ze země ale zmizel a následně se objevil v Budapešti. O týden později oznámil, že v Maďarsku získal azyl. Maďarský ministr zahraničí tento týden přiznal, že bývalého premiéra na cestě přes balkánské země do Budapešti doprovázeli blíže neurčení maďarští diplomaté.

Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek obhajoval to, že jeho země udělila Gruevskému politický azyl. V maďarském rozhlase expremiéra označil za svého spojence a makedonskou justici obvinil z toho, že je zapletená do politických her.