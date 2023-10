Předvolební rána pro PiS. Demise generálů odhalila neklid v polské armádě

Rajmund Andrzejczak není žádný bažant. Pětapadesátiletý generál, který v mládí prošel mimo jiné brněnskou Univerzitou obrany, si udělal jméno především jako velitel mechanizovaných jednotek. Má za sebou mise v Iráku a Afghánistánu a posledních pět let jako náčelník generálního štábu dohlížel na velkorysou modernizaci polské armády.

Tanečky s politiky měl v popisu práce, toto úterý mu ovšem trpělivost došla a spolu s operačním velitelem Tomaszem Piotrowským podal demisi. Prezident ji přijal a do jejich funkcí ihned jmenoval nové generály.

Je z toho politické zemětřesení, které zastínilo všechny ostatní předvolební kauzy a brutální průběh kampaně. Právo a spravedlnost totiž do voleb jde s heslem Bezpečná budoucnost Poláků a pořádalo předvolební pikniky s účastí vojáků a vojenské techniky. V polovině srpna se v centru Varšavy konala velká vojenská přehlídka, která byla především reklamou na vládní bezpečnostní politiku.

Náčelník polského generálního štábu Rajmund Andrzejczak na manévrech ve Švédsku (6. května 2023)

Pět dní před hlasováním však PiS ve své královské disciplíně utrpělo těžkou ránu. „Naše hlavní poselství zní, že PiS znamená bezpečnost. Jsem velmi zvědavá, jak na to budou lidé reagovat, protože ti generálové nerezignovali náhodou právě nyní,“ uvedla podle The Financial Times kandidátka PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelom.

Ani jeden z generálů důvody své rezignace neoznámil. Nespokojenost v armádě však budí především počínání ministra obrany Mariusze Blaszczaka, který si během své politické kariéry vysloužil pověst nejloajálnějšího pobočníka předsedy PiS a faktického vládce Polska Jaroslawa Kaczynského.

Blaszczak na sebe v poslední době upozornil videem, na kterém tvrdil, že někdejší vláda Donalda Tuska byla v případě napadení připravena obětovat půlku země Rusku, které by pak města jako Řešov nebo Lublin proměnilo v „polskou Buču“. Experti i penzionovaní důstojníci zveřejnění fragmentu strategických plánů zkritizovali s tím, že Blaszczak zatahuje armádu do předvolebního boje.

„PiS zveřejnila deset let staré obranné plány, aby z nich udělala zbraň volební kampaně. Tyto plány však nepřipravovali politici z tehdy vládnoucí Občanské platformy, ale velitelé armády. PiS tak útokem na tyto plány očernila nejvyšší důstojníky,“ poznamenává komentátor listu Rzeczpospolita.

Ministr obrany tvrdé kritice ovšem čelil už na jaře letošního roku. Tehdy náhodný chodec našel v lese zbytky ruské rakety, která o půl roku dříve bez povšimnutí spadla na území Polska. Blaszczak vinu svalil na Piotrowského, kterého se ovšem zastal náčelník generálního štábu. Bouři musel tišit prezident Andrzej Duda.

Konfliktů mezi ministrem a operačním velitelstvím časem dál přibývalo, naposledy kvůli evakuaci polských občanů z Izraele. Generálům podle některých vojenských expertů vadilo, že vláda vojáky nasazuje na ostrahu běloruské hranice, takže nemohou cvičit. „Armáda by měla cvičit a chystat se na válku. Politici si s problémy na hranici nedokážou poradit, na co mají policii a další bezpečnostní složky?“

Opozice se skandální rezignace okamžitě chytila a využila ji v předvolebním boji. Donald Tusk dokonce naznačil, že by armádu mohli opustit další klíčoví generálové. „Potřebujeme stabilitu a bezpečnost. Proto žádám všechny důstojníky a generály polské armády, aby udrželi chladnou hlavu a maximální zodpovědnost,“ prohlásil vůdce Občanské koalice.