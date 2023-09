Na polského opozičního poslance zaútočil odpůrce. PiS šíří nenávist, míní politik

„Bylo to něco nevídaného. Ten člověk mne napadl také fyzicky,“ řekl Budka podle televize TVN 24. Útočník podle agentury PAP nejprve poslance napadl slovy „ty Němče“, „ty zrůdo“, „ty Tuskova svině“ a třikrát vyrazil poslanci z rukou jeho mobilní telefon, kterým si jej pokoušel nahrát. Přístroj nakonec spadl o patro níže a rozbil se.

Poslanec vzápětí po útoku, který se odehrál asi hodinu před polednem, vyrozuměl policii, uvedlo vedení nákupního střediska. Dodalo, že zajistilo materiál týkající se incidentu a spolupracuje s policií na vyšetření okolností.

Strážci zákona podle mluvčí katovické policie Agnieszky Žyłkové zadrželi podezřelého ještě v nákupním středisku a vyslýchají jej. Podezřelý byl střízlivý a poslanec jej neznal.

„Byl to útok spáchaný z politických důvodů. Nechtěl mi něco ukrást, ale napadl mne z politických důvodů,“ řekl Budka a popsal útočníka jako „člověka mluvícího Kaczyńského jazykem“ a opakujícího poselství, která svým divákům vštěpuje provládní televize TVP.

„Nadával mi do Němců, do nacistů, do (opozičního vůdce Donalda) Tuska. Nenávist mu do srdce vložil Kaczyński, který je zodpovědný za to, že v Polsku může dojít k tragédii,“ řekl.

Vyzval šéfa vládní strany, „aby okamžitě zpřetrhal spirálu nenávisti“ a „aby vydal pokyn vládní televizi okamžitě přestat stupňovat hysterii“. Namísto toho by měl sebrat odvahu a přistoupit na předvolební debatu s Tuskem.

Kaczyński je podle Budky „posedlý“ Tuskem a útočí na všechny okolo - „a bohužel lidé, kteří jej (Kaczyńského) následují, ho berou doslova“. A tak, pokud Kaczyński nepřestane s útoky, hrozí tragédie. „Přejete si, aby se opakovala tragédie z Gdaňska?“ ptal se v narážce na zavraždění gdaňského starosty Pawla Adamowicze.

Třiapadesátiletého Adamowicze 13. ledna 2019 přímo na pódiu před televizními kamerami během charitativního koncertu napadl a pobodal tehdy sedmadvacetiletý útočník, jehož zadrželi na místě. O den později Adamowicz, který stál v čele přístavního města na severu Polska více než 20 let, zraněním podlehl. Útočníka polský soud letos v březnu odsoudil po téměř ročním procesu na doživotí.

Vdova po starostovi vzápětí po vraždě obvinila veřejnoprávní televizi TVP, ovládanou PiS, z nepřímého podílu na vraždě jejího manžela. „Mého muže zabila slova,“ prohlásila Magdalena Adamowiczová, podle které si vrah vybral oběť kvůli „nenávistnému jazyku“ proti opozičním politikům v provládní televizi.