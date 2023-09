Můžeme i utnout pomoc. Thriller s obilím rozkmotřil Ukrajinu a Polsko

„Ukrajina se chová jako topící se člověk, který se snaží držet všeho, čeho může,“ prohlásil podle polské tiskové agentury PAP Duda na Valném shromáždění OSN v New Yorku. „Každý, kdo se kdy pokoušel o záchranu tonoucího ví, že to je velmi nebezpečné, protože vás může stáhnout do hlubin.“

„Samozřejmě se musíme bránit proti tonoucímu muži, aby nás nepoškodil. Protože pokud nás stáhne dolů, nedostane se mu žádné pomoci. Tak musíme dbát o naše vlastní zájmy a my tak učiníme efektivně a rozhodně,“ dodal Duda. Podle něm by si Ukrajina měla pamatovat na pomoc, kterou obdržela od Polska.

Duda se chtěl v New Yorku setkat se svým ukrajinským protějškem, Volodomyrem Zelenským. Z organizačních důvodů se tak ale nestalo. Anebo Zelenskyj nechtěl. Ale to se oficiálně neříká.

Zelenskyj během svého projevu na Valném shromáždění OSN totiž prohlásil, že někteří „přátelé v Evropě“ hrají politické divadlo a a dělají „z obilí thriller“. Reagoval tak na polské, maďarské a slovenské odmítnutí zrušit omezení dovozu ukrajinského zrna „Může se zdát, že hrají svou vlastní roli, ale ve skutečnosti pomáhají připravit jeviště pro moskevského herce“. Polsko proti jeho výroku protestovalo a předvolalo si ukrajinského velvyslance.

Polský ministr pro evropské záležitosti Szymon Szynkowski vel Sęk naznačil, že pokud bude spor o obilí dále eskalovat, mohlo by to ovlivnit ochotu polské veřejnosti podporovat Ukrajinu. „Rádi bychom dále podporovali Ukrajinu, ale musíme mít v této věci podporu polského lidu, aby to bylo možné. Pokud tedy nebude podpora od polského lidu, bude pro nás náročné nadále podporovat Ukrajinu, jak jsme to dělali doposud,“ řekl ministr.

Varšava je jedním z nejhlasitějších podporovatelů Kyjeva proti ruské invazi. Posílá mu masivní vojenskou pomoc. Přijalo též největší počet ukrajinských uprchlíků.

Mezi oběma zeměmi se ale rozhořel spor o ukrajinské obilí. Polsko, podobně jako jiné evropské země, se obává, že levná produkce z Ukrajiny ohrožuje jeho zemědělce. V květnu Evropská komise povolila Polsku, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku zavést embargo na dovoz na dovoz ukrajinského obilí.

Nyní embargo však ruší. Polsko, Slovensko a Maďarsko se ale rozhodly v protiopatřeních pokračovat. Kyjev následně na zmíněné země podal stížnost u Světové obchodní organizace (WTO).

„Varuji ukrajinské úřady, protože pokud budou konflikt tímto způsobem eskalovat, přidáme k zákazu dovozu do Polska i další produkty,“ uvedl ve středu polský premiér Mateusz Morawiecki. „Pro Ukrajinu jsme toho udělali hodně, a proto očekáváme, že se bude stavět k našim zájmům s pochopením,“ dodal.