„Zlé časy jsou u konce!“ Tusk skončil druhý, přesto bouřlivě slavil vítězství

Nemůže si pomoci, musí tančit. Klaudia Jachira poctivě pracuje kyčlemi do rytmu dikotékového hitu Call on me a směje se na celé kolo. Dvacet let stará pecka ve volebním štábu Občanské koalice nezní náhodou, v remixu nazvaném „Jebat PiS“ se stala hymnou Strajku kobiet, tedy masových protestů polských žen proti zákazu potratů.

„Vypadá to hodně dobře. Pro demokracii v Polsku to je obrovská naděje do budoucna. Je to dvojité vítězství. Záchrana demokracie a navíc se Konfederace nedostane k moci,“ poukazuje poslankyně v růžových šatečkách na mizerné zisky krajněpravicové strany, bez jejíž podpory by se současná vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) při hledání parlamentní většiny neobešla.

Je neděle večer, volební místnosti se právě zavřely a exit polly naznačují, že osm let trvající dominance konzervativců Jaroslawa Kaczynského se chýlí ke konci. PiS sice volby do Sejmu vyhraje, ale ani s Konfederací nedosáhne na parlamentní většinu. Největší šanci vládnout má Občanská koalice, Třetí cesta a Nová Levice.

V Etnografickém muzeu v centru Varšavy, kde má Občanská koalice svoji volební centrálu, v tu chvíli propukne mohutný jásot. Donald Tusk! Donald Tusk! Donald Tusk! skanduje dav straníků v bílých košilích a za chvíli se dočká: bývalý předseda Evropské rady vychází na pódium. On je hlavním vítězem dnešního večera, on dokázal opozici postavit na nohy a zlomit svého úhlavního soka Jaroslawa Kaczynského.

„Jsem nejšťastnější člověk na zemi,“ řeční šestašedesátiletý rodák z Gdaňsku k davu příznivců. „Naše sny byly ještě ambicioznější, ale já jsem v politice už hodně let, nikdy v životě jsem se tak neradoval z druhého místa. Zlé časy jsou u konce, vláda PiS končí,“ dodává a předává slovo dalším esům Občanské koalice jako je varšavský starosta Rafał Trzaskowski nebo maršálek Senátu Tomasz Grodzki.

Tak počkat. Vždyť to jsou jen exit polls, tedy první odhady založené na průzkumech před volebními místnostmi. Pamatujete na Slovensko? Tam přece také liberálům z Progresivního Slovenska přisoudily vítězství, dnes však vládu sestavuje Robert Fico.

Tady jsou si ale čísly všichni jistí. Exit polls v Polsku jsou poměrně přesné, vysvětluje mi jeden stranický insider s červeným srdíčkem na klopě. Dělají se v každém volebním obvodě, nejen ve velkých městech a od konečných výsledků se většinou liší jen o jedno nebo dvě procenta.

Na další sčítání proto nikdo nečeká. Stranické špičky mizí v zákulisí, kameramani pomalu skládají stativy. Poptávku zahraničních médií po rozhovorech uspokojuje bývalý ministr zahraničí Radosław Sikorski a jeho žena Anne Applebaumová, hvězdný pár evropských intelektuálů, který posledních osm let Západ usilovně přesvědčoval, že Polsko sklouzává k autokracii.

„Je to skvělý výsledek, pokud to tedy je správný výsledek. Jsou to jen první odhady a ze Slovenska víme, že se to může změnit. Ale nepochybně je tu obrovský entuziasmus. Volební místnosti byly přeplněné, především ve velkých městě a na západě Polska, kde většinou vyhrává opozice. Lidé chtějí změnu a koalice, která z těchto voleb vzejde, nepochybně takovou změnou bude. Takže je to super,“ svěřila se iDNES.cz Applebaumová.