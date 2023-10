Odhad polských voleb: PiS je nejsilnější, ale vládu sestaví proevropská opozice

Parlamentní volby přitáhly nebývale vysoký počet lidí, hlasovat přišlo 72,9 procenta oprávněných. Podle polské volební komise byla volební účast zřejmě nejvyšší od pádu komunismu, uvádí agentura Reuters.

Podle odhadů institutu Ipsos pro televizi TVN24 vládní strana Právo a spravedlnost získalo 36,8 procenta hlasů, opoziční Občanská koalice 31,6 procenta. Na třetím místě se 13 procenty skončila podle odhadů Třetí cesta, v níž se spojili lidovci se stranou Polsko 2050. Čtvrtá je Nová levice s 8,6 procenta a jako poslední se do Sejmu dostala Konfederace, kterou podpořilo 6,2 procenta voličů.

Na Občanskou koalici, středovou Třetí cestu a Nová levici by podle těchto odhadů tak ve 460členném Sejmu připadalo 248 křesel. Právu a spravedlnosti by připadlo 200 mandátů. Ultrapravicová Konfederace by měla 12 poslanců.

„Vyhráli jsme demokracii, svobodu, vyhráli jsme naše milované Polsko,“ řekl rozjásaný šéf Občanské koalice a polský premiér z let 2007 až 2014 Donald Tusk. „Tolik let se to nedařilo (...) Ale dnes můžeme říct: to je konec špatných časů. To je konec PiS,“ dodal.

Právo a spravedlnost bylo v Polsku u moci v posledních osmi letech. Zavedlo kontroverzní justiční reformy, které podle Evropské komise narušují princip právního státu. Ovládlo státní firmy a veřejné instituce, včetně veřejnoprávních médií a omezilo práva žen. Voliče se snažilo získat útoky proti Evropské unii nebo tvrdou rétorikou namířenou proti migrantům. Zároveň se vláda ve Varšavě po ruské invazi na Ukrajinu rozhodně postavila na stranu napadené země a Polsko dlouho patřilo k jejím nejpevnějším spojencům.

„Nedovolíme, aby Polsko ztratilo to, co je nejcennější, tedy nezávislost, právo rozhodovat o vlastním osudu,“ řekl předseda PiS Jaroslaw Kaczyński, který byl doposud považován za nejvlivnějšího politika v Polsku . Připustil přitom, že není jisté, zda se jeho strana udrží u moci. „Vyhráli jsme. PiS je vítězem parlamentních voleb 2023,“ uvedl premiér Mateusz Morawiecki. „Pokud nám prezident dá šanci, pokusíme se sestavit stabilní vládu,“ řekl také. Prezident Andrzej Duda je spojencem vládnoucí strany.

Ohlášené bomby ve Varšavě

Ve třech volebních místnostech ve Varšavě byla během neděle ohlášena bomba, řekl mluvčí varšavské policie Sylwester Marczak. Policisté je vyklidili a místa kontrolují.

„V současné chvíli kontrolujeme tři volební místnosti. Bylo evakuováno 200 lidí,“ řekl Marczak.

V zemi je o volby velký zájem, u některých volebních místností ve Varšavě ještě večer čekali voliči ve frontách. Zároveň s volbami se koná referendum, v němž voliči odpovídají na otázky ohledně migrace, bariéry na hranici s Běloruskem, zvýšení věku odchodu do důchodu a privatizace státního majetku.