V Polsku je sečtena třetina hlasů. Vládu musíme sestavovat my, žádá opozice

Současné výsledky zveřejněné ústřední volební komisí odrážejí situaci na vsi a v menších městech, kde má tradičně silnou podporu současná vládnoucí strana. Možní koaliční partneři KO, středová Třetí cesta a Nová levice, dostaly podle průběžných výsledků asi 14 procent, respektive osm procent hlasů. Do Sejmu, dolní komory parlamentu, se dostane zřejmě ještě krajně pravicová Konfederace, kterou podpořilo 7,4 procenta voličů.

Aktualizované odhady výsledků vypracované institutem Ipsos naznačují, že PiS na většinu v Sejmu nedosáhne. Šanci sestavit vládu má proevropská opozice v čele s KO vedenou bývalým premiérem a šéfem Evropské rady Donaldem Tuskem. Se Třetí cestou a Novou levicí by mohla ve 460členném Sejmu obsadit 248 křesel. PiS vedené expremiérem Jaroslawem Kaczyńským připadá 198 mandátů a Konfederaci čtrnáct.

Pokud se tyto prognózy vyplní, „půjde o obrovskou porážku PiS, které nebude mít možnost přetažení žádných poslanců, protože mu k většině chybí příliš mnoho“, řekl politolog Antoni Dudek z krakovské Jagellonské univerzity.

Nedělení volby někteří analytici označovali za nejdůležitější od roku 1989, protože se v nich rozhodovalo o dalším osudu polské demokracie nebo vztahu země s EU.

PiS za osm let u moci ovládlo státní společnosti a klíčové instituce v zemi, včetně veřejnoprávních médií. Podle mezinárodních organizací jeho vláda porušuje principy právního státu nebo práva lidí z komunity LGBTQ. Strany proevropské opozice slibují, že v případě nástupu k moci sporná opatření z posledních let zruší, včetně reforem justice, které soudnictví přivedly pod kontrolu politiků a kvůli kterým Evropská komise Polsku zmrazila výplatu peněz na jeho plán obnovy.

V cestě plánům Občanské koalice a jejích partnerů ale může stát prezident Andrzej Duda, blízký spojenec PiS. Už před volbami dal najevo, že podle ústavních zvyklostí sestavením vlády pověří zástupce nejsilnější strany. Zřejmě půjde o současného premiéra Mateusze Morawieckého.

„Žádáme prezidenta, aby demokratický tábor mohl vybrat kandidáta na premiéra,“ řekl v televizi TVN24 poslanec Občanské koalice Cezary Tomczyk. „Přirozeným kandidátem je Donald Tusk,“ dodal. Proevropské strany také zřejmě nebudou v Sejmu natolik silné, aby přehlasovaly prezidentské veto.

V nedělních volbách hlasovalo asi 72 procent voličů, nejvíce od pádu komunismu v roce 1989. U volebních místností ve velkých městech se tvořily několikahodinové fronty, komisím chyběly volební lístky.

„Takovou frontu nepamatuji ani z dob svého mládí, kdy jsme čekali na maso,“ vzpomněl na doby komunismu jistý pán ve Vratislavi, kde se kvůli obrovskému zájmu hlasování protáhlo asi o šest hodin. Venku bylo chladno, a tak si voliči chodili domů pro teplejší oblečení nebo se ve frontě dělili o jídlo a teplé nápoje.

Naopak méně než polovina oprávněných voličů se zúčastnila referenda, jehož konání prosadila vláda PiS. Jeho výsledky nebudou závazné. Lidé odpovídali na otázky týkající se privatizace státního majetku, věku odchodu do důchodu, zachování bariéry na hranici s Běloruskem a přijímání migrantů. Politologové vládu kritizovali za to, že referendum zneužila k mobilizaci voličů, kteří by jí mohli dát hlas.